MotoGP: Marquez poursuit son sans-faute, Zarco surprend

Marc Marquez a fait sauter le bouchon de Prosecco à l'arrivée de la course sprint du GP d'Argentine pour fêter sa victoire le 15 mars 2025 sur le circuit de l'Autodromo de Termas de Rio Hondo en Argentine

Le sextuple champion du monde espagnol de MotoGP Marc Marquez (Ducati) a poursuivi son sans-faute en remportant le sprint du GP d'Argentine samedi, alors que le Français Johann Zarco (Honda-LCR) a créé la surprise avec une inattendue quatrième place.

Après son succès sur l'Autodromo de Termas de Rio Hondo (nord-ouest), le Catalan compte déjà trois victoires en autant de courses depuis ses débuts avec l'écurie officielle Ducati et se positionne plus que jamais comme favori dans la course au titre mondial.

Après avoir décroché la pole position dans la matinée, Marc Marquez a mené le sprint de bout en bout samedi mais n'a jamais réussi à distancer son frère Alex (Ducati-Gresini), encore impressionnant samedi.

"Ce n'était pas une victoire facile car Alex était rapide et m'a bien poussé dans mes retranchements. J'ai tout donné mais je n'arrivais pas à prendre plus d'avance donc je devrai me méfier (dimanche) lors du Grand Prix", a déclaré Marc Marquez.

Alors que l'on s'attendait à ce que son coéquipier italien Francesco Bagnaia soit son principal adversaire, c'est pour l'instant son frère qui le suit à la trace depuis le début de la saison.

Le double champion du monde turinois, qui avait dû se contenter de deux troisièmes places lors des deux premières courses de l'année il y a deux semaines en Thaïlande, n'a toujours pas été en mesure de suivre les frères catalans samedi et a encore terminé sur la troisième marche du podium.

Le Français Johann Zarco au guidon de sa Honda-LCR lors des qualifications du GP d'Argentine sur le circuit de l'Autodromo de Termas de Rio Hondo en Argentine le 15 mars 2025 AFP

"J'ai fait de mon mieux, j'ai tout donné pour essayer de me rapprocher, mais ce n'était pas suffisant pour me battre avec les deux leaders", a reconnu le Transalpin.

Derrière ce trio, Johann Zarco a connu une journée magnifique sur le tracé argentin. Il a d'abord arraché une inespérée troisième place lors des qualifications, synonyme de première ligne, avant de finir quatrième du sprint à seulement cinq secondes du vainqueur.

Deux semaines après une prometteuse septième position lors du premier Grand prix de la saison en Thaïlande, l'Avignonnais de 34 ans, doyen de la catégorie reine cette saison, a encore été à la fête. Malgré un départ timide qui l'a fait reculer au sixième rang, il est remonté rapidement à la quatrième place qu'il a conservée sans trembler.

"Je suis vraiment content. Evidemment je voulais me battre pour le podium mais ce n'était pas possible. Ca donne encore plus d'espoir pour la suite, ça veut dire que mes sensations sur la moto continuent de progresser", a savouré Zarco au micro de Canal+.

L'autre Français du paddock, Fabio Quartararo, a vécu une journée frustrante. Malgré une encourageante septième place sur la grille, le pilote Yamaha a terminé à la dixième place du sprint, à la porte des points.

Le champion du monde 2021 avait pourtant réussi son envol en s'emparant de la quatrième place, mais il n'a pas pu contenir les assauts de ses adversaires et affichait une mine déconfite après la course.