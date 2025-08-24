MotoGP: Marquez remporte le Grand Prix de Hongrie

Le
24 Aoû. 2025 à 14h01 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Marc Marquez au guidon de sa Ducati officielle le 23 août 2025 sur le circuit du Balaton Park à Balatonfokajar en Hongrie

AFP
ATTILA KISBENEDEK
2 minutes de lecture

L'Espagnol Marc Marquez (Ducati) a remporté sans trembler le Grand Prix de Hongrie de MotoGP et augmenté son avance en tête du championnat, dimanche sur le circuit de Balaton Park à Balatonfokajar.

Le sextuple champion du monde, qui s'élançait en pole position, s'est offert une 14e victoire consécutive puisqu'il vient de réaliser un septième doublé course sprint-Grand Prix de suite.

Le Catalan a encore repris 23 points à son frère Alex Marquez (Ducati-Gresini), seulement 14e dimanche, pour porter son avance à 175 longueurs, alors que son coéquipier italien Francesco Bagnaia (Ducati), neuvième du GP, est désormais relégué à 227 unités.

Sur le difficile tracé hongrois, Marc Marquez a devancé largement son jeune compatriote Pedro Acosta (KTM) et l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia).

Ce dernier a pris le meilleur départ et s'est emparé de la tête de la course au premier virage juste devant Marquez. L'Espagnol a alors touché la roue arrière de l'Aprilia au deuxième virage et a reculé au quatrième rang, avant de rapidement revenir dans la roue du Transalpin.

Très patient, Marquez a attendu son heure pour dépasser Bezzecchi et après une jolie passe d'armes dans les chicanes, le leader du championnat du monde a fini par prendre les commandes au bout de la ligne droite des stands au début du 11e des 26 tours de course.

"Au premier virage quand j'ai vu que Marco (Bezzecchi) était devant moi, j'ai lâché le frein et je suis parti large car je ne voulais pas partir à la faute. Je l'ai touché mais heureusement on est resté sur nos roues. Ensuite, j'ai été très patient dans les premiers tours puis j'ai pu passer devant car mon rythme était vraiment super", a expliqué Marquez.

Le champion du monde en titre espagnol Jorge Martin (Aprilia), parti en 16e position, a effectué une superbe remontée pour terminer au pied du podium (4e).

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha), parti de la sixième place mais qui devait effectuer en début de course une pénalité, un +long lap+ (détour à emprunter durant la course qui fait perdre quelques secondes, ndlr), a finalement terminé dixième.

L'autre Français, Johann Zarco (Honda-LCR), est remonté du 18e au 12e rang avant de chuter à grande vitesse à six tours de la fin de la course. Heureusement, il a pu se relever sans encombre.

