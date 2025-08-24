MotoGP: Marquez triomphe en Hongrie et entrevoit le titre

Le
24 Aoû. 2025 à 14h44 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le pilote espagnol Marc Marquez (Ducati) lors de sa victoire au Grand Prix de Hongrie en MotoGP au Balaton Park le 24 août 2025

Le pilote espagnol Marc Marquez (Ducati) lors de sa victoire au Grand Prix de Hongrie en MotoGP au Balaton Park le 24 août 2025

AFP
STRINGER
Partager 4 minutes de lecture

Le titre mondial se rapproche pour Marc Marquez (Ducati): l'Espagnol a remporté haut la main le Grand Prix de Hongrie de MotoGP dimanche, enregistrant un 14e succès consécutif qui le rapproche un peu plus d'une nouvelle couronne.

Le sextuple champion du monde de MotoGP est intouchable depuis quasiment trois mois, puisqu'il a réalisé sept doublés course sprint-Grand Prix de suite, du jamais-vu.

Les chiffres donnent le tournis puisque l'Espagnol a réalisé 10 doublés, remporté 10 Grands Prix et 13 sprints en 14 week-ends de course cette saison.

A huit manches de la fin de la saison, Marquez est bien parti pour battre son record de victoires en GP sur une saison (13) voire celui de victoires consécutives la même année (10).

Profitant des difficultés actuelles de son frère Alex Marquez (Ducati-Gresini), qui a terminé 14e dimanche après avoir chuté, le leader de l'écurie officielle Ducati a augmenté de 33 points son avance en tête du championnat.

Marc Marquez possède désormais 175 longueurs d'avance sur son frère et 227 sur son coéquipier italien Francesco Bagnaia (Ducati), seulement neuvième dimanche. Un gouffre !

Le pilote espagnol de Ducati Marc Marquez sur le podium après sa victoire lors du Grand Prix de Hongrie en MotoGP au Balaton Park le 24 août 2025

Le pilote espagnol de Ducati Marc Marquez sur le podium après sa victoire lors du Grand Prix de Hongrie en MotoGP au Balaton Park le 24 août 2025

AFP
STRINGER

L'Espagnol pourrait avoir la possibilité d'être sacré dans deux manches, mi-septembre à Misano en Italie.

"Ca me parait difficile car il faudrait que je gagne tout et que mon frère ne termine pas les courses donc j'aimerais être titré à un autre endroit", a affirmé le sextuple champion du monde au micro de Canal+.

Intelligence et talent

Dimanche, Marquez a encore affiché son intelligence tactique et son talent. Après s'être fait dépassé par l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) au premier virage, il a préféré freiner fort et perdre des places plutôt que de risquer la chute.

Après un léger contact avec la roue arrière du Transalpin, il a reculé au quatrième rang, avant de rapidement revenir dans les échappements de l'Aprilia. Alors que beaucoup de pilotes auraient forcé pour doubler, le Catalan s'est montré patient et a finalement pris les commandes au début du 11e des 26 tours de course.

Il a ensuite fait cavalier seul pour terminer avec plus de quatre secondes d'avance sur son jeune compatriote Pedro Acosta (KTM), et sept sur Bezzecchi.

"Ce sont 14 victoires de suite, c'est vraiment un rêve... Mais il faut rester concentré et garder ce niveau sur les prochains circuits. On va arriver en Catalogne qui est un des tracés où je suis le moins à l'aise", a nuancé, modeste, l'Espagnol.

Son compatriote Jorge Martin (Aprilia) a également brillé dimanche. Le champion du monde en titre, parti en 16e position, a effectué une superbe remontée pour terminer au pied du podium (4e) et réaliser sa meilleure course de la saison. Une délivrance pour le Madrilène après les graves blessures qui l'ont plombé depuis son arrivée chez Aprilia.

Le pilote espagnol Pedro Acosta (KTM) et le pilote italien Marco Bezzechi (Aprilia) lors du Grand Prix de Hongrie en MotoGP au Balaton Park le 24 août 2025

Le pilote espagnol Pedro Acosta (KTM) et le pilote italien Marco Bezzechi (Aprilia) lors du Grand Prix de Hongrie en MotoGP au Balaton Park le 24 août 2025

AFP
STRINGER

Les pilotes français, eux, n'ont pas été à la fête en Hongrie. Fabio Quartararo (Yamaha), parti de la sixième place mais qui devait effectuer en début de course une pénalité, un +long lap+ (détour à emprunter durant la course qui fait perdre quelques secondes, ndlr), a finalement terminé dixième.

"Il n'y a pas grand chose à dire, on a toujours des difficultés. On n'a aucune adhérence et on ne peut pas faire des dépassements, donc je pense qu'on est encore un peu perdu... Il n'y a rien qui bouge pour l'instant. On doit travailler dur car on voit que les quatre constructeurs (Ducati, Aprilia, KTM, Honda) devant nous sont bien plus rapides", a martelé le Niçois.

L'autre Français, Johann Zarco (Honda-LCR), qui était remonté du 18e au 12e rang, n'a pas terminé la course. Il a en effet chuté à grande vitesse à six tours de la fin mais heureusement, il a pu se relever sans encombre.

Sport
HONGRIE

Dans le même thème - Sport

Marc Marquez au guidon de sa Ducati officielle le 23 août 2025 sur le circuit du Balaton Park à Balatonfokajar en Hongrie
Sport

MotoGP: Marquez remporte le Grand Prix de Hongrie

L'attaquant anglais Jonathan Rowe (G) lors du match de l'OM à Rennes, pour la première journée de Ligue 1, le 15 août 2025
Sport

Foot: poussé dehors par l'OM, l'Anglais Jonathan Rowe rejoint Bologne (officiel)

Venus Williams au service lors d'un double mixte à l'US Open, le 19 août 2025 à New York
Sport

"C'est dans mon ADN": à 45 ans, Venus Williams savoure son retour à l'US Open

47.02084, 18.2126

À la une

International

Royaume-Uni : l'extrême-droite organise des manifestations contre les demandeurs d'asile

Afrique

Demande de peine de mort contre Joseph Kabila : quelles sont les réactions en RD Congo ?

Football

"Quiconque regarde avec indifférence trahit les valeurs du FC Bayern" : comment les ultras ont mis fin au contrat avec le Rwanda

International

"Nous avons besoin d'un cessez-le-feu" : Mark Carney en Ukraine pour soutenir Volodymyr Zelensky

International

"Plus d'un million de personnes en situation d'urgence": pourquoi l'ONU reconnaît désormais l'état de famine dans la bande de Gaza

Afrique

RD Congo : pourquoi le pouvoir requiert la peine de mort contre l'ancien président Joseph Kabila

Sport

AfroBasket 2025: Brancou Badio, Aliou Diarra, Childe Dundao... Ces joueurs qui ont porté leur équipe en demi-finales

International

La Colombie promet de neutraliser la menace des guérillas après deux attaques meurtrières

International

Le FBI perquisitionne le domicile de John Bolton, ex-conseiller de Trump devenu ardent critique

International

Pour la première fois dans l'histoire de la Corée du Nord, Kim Jong Un décore les soldats déployés en Ukraine