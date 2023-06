MotoGP: nouveau forfait pour Marc Marquez qui, blessé, renonce au GP des Pays-Bas

L'Espagnol Marc Marquez, qui se ressent toujours de blessures contractées il y a une semaine au Sachsenring, ne prendra pas le départ dimanche du GP des Pays-Bas de MotoGP sur le circuit d'Assen.

Samedi soir, "après la course sprint, mes douleurs (au thorax) sont devenues de plus en plus intenses. Ce matin, je me suis rendu au centre médical pour notifier que je serais incapable de rouler", a dit le pilote en conférence de presse.

"Mardi, lors d'un contrôle à Madrid, les nouvelles étaient rassurantes malgré la découverte d'une fracture à une côte. Mais un examen ce dimanche a montré un léger déplacement de la côte fracturée", a-t-il ajouté, en misant sur "la prudence (...) pour éviter que cela empire".

Actuel 19e du classement général du championnat du monde, aux prises cette saison avec une monture particulièrement récalcitrante, le sextuple champion du monde de MotoGP est tombé cinq fois le week-end dernier en Allemagne.

Le jeune trentenaire a surtout connu une lourde chute lors du "warm up", la séance d'échauffement précédant le Grand Prix, occasionnant une fracture à une côte et une autre au niveau d'un doigt de la main gauche, qui l'ont contraint à finalement déclarer forfait au Sachsenring, pourtant son terrain de jeu favori avec 11 succès toutes catégories confondues.

Et l'Espagnol s'est retrouvé au sol à deux reprises vendredi et samedi à Assen, où il a terminé à la 17e place de la course sprint.

"Période la plus difficile"

Marquez n'a pas remporté de course depuis la fin de la saison 2021. Cette saison, pour la cinquième fois de l'année en huit Grands Prix, le pilote Honda ne participera pas à la course du dimanche. Et il n'a toujours pas terminé la moindre course longue en 2023.

"C'est clairement la période le plus difficile de ma carrière. Heureusement, je suis très bien entouré dans ma vie personnelle et au sein de l'équipe", a-t-il déclaré balayant les rumeurs l'annonçant en partance de Honda.

"Honnêtement, ce ne serait pas une bonne idée de me prononcer maintenant sur mon avenir alors que je suis dans une période aussi difficile. L'objectif est d'abord de retrouver la condition, de me sentir capable de me battre devant. Je suis un combattant, j'ai encore de l'ambition", a-t-il dit, alors que ces dernières semaines il a montré des signes d'énervement par rapport à sa moto.

"Nous avons un contrat avec Marc et sur cette base, je le vois continuer avec nous l'an prochain, a dit Alberto Puig, le patron de Honda Racing. Mais Honda n'est pas le genre de société qui retiendrait quelqu'un qui n'est pas heureux".

"Evoquer un départ n'est pas d'actualité", a appuyé le pilote.