MotoGP: Quartararo sera opéré lundi après son accrochage avec Zarco

Fabio Quartararo, qui souffre d'une entorse du coude gauche et possiblement d'une fracture au pied après sa chute au Grand Prix des Pays-Bas dimanche à Assen, a annoncé qu'il allait être opéré lundi.

"On a montré qu'on était très rapides ce week-end mais, malheureusement, j'ai chuté en début de course et je me suis blessé encore plus. Je serai opéré lundi et j'aurai du temps pour me reposer", a expliqué le Français sur son compte Twitter, alors que la MotoGP va désormais faire relâche jusqu'à début août.

L'accrochage a eu lieu dès le troisième tour du Grand Prix remporté par l'Italien Francesco Bagnaia.

À la sortie de l'enchaînement des virages 7 et 8, le pilote Yamaha a perdu le contrôle de l'avant de sa moto, partant en glissade et entraînant son compatriote Johann Zarco dans sa chute.

Si Zarco (Ducati) s'est relevé immédiatement, Quartararo (Yamaha) a dû être aidé par les commissaires de piste, qui l'ont soutenu pour quitter le circuit. Il a été conduit au centre médical.

"J'ai poussé un peu fort pour rattraper mon erreur du départ. C'est ma faute, j'ai fait n'importe quoi", a reconnu "El Diablo" devant la presse avant d'aller s'excuser auprès de son compatriote.

"C'est râlant, car ce week-end, j'étais très rapide", a regretté le champion du monde 2021, qui voudra être sur pied pour la reprise de la saison le 6 août à Silverstone (Grande-Bretagne).

Zarco a déclaré qu'il ne souffrait lui "d'aucun gros bobo". "Au moment où je cherche à dépasser Fabio entre le (virage) 7 et le 8, je réaccélère pour bien projeter à l'entrée du 8. Il a chuté et comme j'étais déjà sur sa roue, il m'a emporté", a-t-il raconté.

Au moment de la chute, les deux hommes occupaient les 12e et 13e positions. Quartararo avait complètement loupé son départ, passant de la 4e à la 12e position en moins d'un demi-tour.

Samedi, il avait pris la 3e place de la course sprint, Zarco échouant en 13e position.

Pour ce dernier, l'abandon à Assen est un coup d'arrêt après trois podiums consécutifs. "Depuis vendredi, j'étais en galère, j'ai traîné cette galère sur le reste du week-end", a regretté le Cannois.

"Les vacances vont faire du bien. Il ne manque pas grand-chose pour jouer la gagne", a-t-il conclu en affirmant "vouloir poursuivre chez Pramac (Ducati) la saison prochaine".