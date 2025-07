MotoGP: victoire de Marc Marquez dans la course sprint à Brno

Marc Marquez (Ducati) l'a jouée fine samedi pour remporter sa 11e course sprint sur 12 disputées cette saison en MotoGP, choisissant de céder le commandement temporairement face à un problème de pression de pneus avant de reprendre son bien dans les derniers tours.

Grâce à son intelligence de course, il a finalement devancé les KTM de Pedro Acosta et Enea Bastianini sur le circuit de Brno à l'occasion du Grand Prix de la République tchèque.

Marquez, actuel leader du championnat du monde, continue ainsi d'écraser la concurrence dans sa quête d'un 7e titre de champion du monde MotoGP et compte désormais 95 points d'avance sur son plus proche poursuivant, son frère cadet Alex (Ducati-Gresini), et 156 points sur le 3e, Francesco Bagnaia.

Il aura l'occasion de creuser encore davantage l'écart lors du Grand Prix dimanche dont le départ sera donné à 15h00, heure de Paris.

Mais l'Espagnol, comme son coéquipier chez Ducati Francesco Bagnaia, a connu des problèmes de pression de pneus. Les deux pilotes ont ainsi dû ralentir à la mi-course et laisser passer des concurrents pour faire remonter cette pression qui risquait de tomber sous le minima imposé.

Marc Marquez a repris son bien dans l'avant-dernier tour mais l'Italien Bagnaia n'a terminé que 7e alors qu'il s'était élancé en pole-position.

Marquez et Bagnaia dominaient la course avant de devoir ralentir, l'Italien le premier. Prévenus de la chute de la pression par un témoin sur leur tableau de bord, ils ont alors volontairement rétrogradé pour se retrouver derrière d'autres concurrents dont le sillage de chaleur a contribué à faire remonter la température de leurs pneumatiques.

Une fois celle-ci revenue dans les limites imposées par le règlement, Marc Marquez a pu recommencer à attaquer et reprendre la tête.

Podium pour Tech3

"J'ai vu que la pression n'était pas bonne quand j'attaquais alors j'ai décidé d'attendre en me mettant juste derrière Acosta pour faire remonter la température et pour que la pression soit conforme aux règles. J'ai recommencé à pousser dans les derniers tours", a confirmé Marc Marquez après l'arrivée.

Le champion du monde sortant, l'Espagnol Jorge Martin (Aprilia), qui faisait son retour à la compétition après une longue convalescence due à des blessures, a terminé à la 11e place, encore en manque de rythme.

Du côté Français, le bilan est mitigé avec une 5e place pour Fabio Quartararo (Yamaha) et une 8e pour Johann Zarco (Honda-LCR).

"Je pense qu'on a fait le maximum, c'était une course difficile mais on sait exactement ce qu'il faut améliorer donc on y travaille", a déclaré Quartararo à Canal+. Quant à Zarco, s'il a senti "une petite odeur de podium" pendant la course, il n'est pas parvenu à la concrétiser.

C'est la satisfaction toutefois pour l'équipe française d'Hervé Poncharal, Tech3, satellite de KTM et qui est montée sur le podium grâce à la 3e place de l'Italien Enea Bastianini.