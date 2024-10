MotoGP/Australie: Marquez bat Martin à l'issue d'une course haletante

Le sextuple champion du monde MotoGP Marc Marquez a remporté le Grand Prix d'Australie à l'issue d'une haletante bataille avec Jorge Martin qui en profite pour accroître légèrement son avance au championnat sur Francesco Bagnaia, troisième dimanche.

Les deux Espagnols ont dominé la course en se livrant un combat acharné ayant tourné à l'avantage du pilote Ducati-Gresini, qui a franchi la ligne d'arrivée avec près d'une seconde d'avance sur celui de Ducati-Pramac.

Pourtant, Marquez avait bien mal commencé la course. Juste avant le départ, il a ôté une des protections en plastique de sa visière qui est venue se loger juste sous sa roue arrière, la faisant spectaculairement déraper au moment de l'extinction des feux.

Il s'est fait du coup dépasser par de nombreux autres concurrents et s'est retrouvé septième à la fin du premier tour alors que Martin, parti en pole position, s'envolait en tête, suivi de Marco Bezzecchi (Ducati VR46) et Francesco Bagnaia (Ducati).

Le leader du championnat du monde a vite creusé l'écart alors que, derrière lui, Bezzecchi chutait. Mais, comme la veille lors de la course sprint remportée par Martin, Marquez a entamé une implacable remontée, revenant à la troisième place après sept tours derrière Bagnaia qu'il attaquait rapidement, les deux pilotes se rapprochant de Martin.

Les trois pilotes se lançaient alors dans une âpre bataille, leurs poursuivants étant vite relégués à près de quatre secondes. L'Italien se faisait toutefois peu à peu décrocher par les deux Espagnols qui en décousaient seuls en tête.

Si Martin arrivait à résister à la pression de Marquez jusqu'à quatre tours du drapeau à damiers, le sextuple champion du monde le dépassait sans coup férir, le pilote de Ducati-Pramac tentant vainement de résister mais devant laisser filer Marquez qui franchissait la ligne d'arrivée avec près d'une seconde d'avance.

"Le +tear-off+ s'est retrouvé sous ma roue et j'ai essayé de l'enlever mais c'était impossible et j'ai dérapé au départ. J'ai ensuite pensé qu'il serait impossible de rattraper Martin mais j'ai vite dépassé plusieurs pilotes tout en essayant de ne pas trop user mon pneu arrière", a déclaré un Marquez aux anges après l'arrivée.

Martin prudent

Il prouve cette saison qu'il est revenu au sommet après plusieurs saisons marquées par des blessures. Sa décision de quitter Honda, avec qui il a conquis ses six titres, pour rejoindre l'écurie Gresini, cliente de Ducati, s'avère être la bonne et il se place désormais en super-favori pour un septième titre l'an prochain, lorsqu'il rejoindra l'écurie d'usine Ducati aux côtés de Bagnaia.

Martin ne s'est pas montré trop déçu. "C'était une course difficile et il y avait beaucoup de vent. Mais quand je me suis fait dépasser par Pecco (Bagnaia) j'ai augmenté le rythme. Je me suis ensuite battu avec Marquez. Il n'avait rien à perdre et je n'ai pas voulu prendre trop de risques", a confié le pilote Pramac qui garde les yeux fixés sur son premier titre en MotoGP.

Mais Bagnaia ne l'entend pas de cette oreille et a souligné dimanche que les deux prochaines courses auront lieu sur des tracés qu'il préfère (Thaïlande et Malaisie) avant le final à Valence, en Espagne, chez Martin et... Marquez. "Ils ont fait un meilleur boulot que nous", a-t-il toutefois constaté dimanche après la course australienne, l'air quelque peu dépité.

A noter que le jeune prodige espagnol Pedro Acosta (GasGas-Tech3) a dû déclarer forfait pour la course après s'être blessé à l'épaule la veille en tombant lors de la course sprint.

Jorge Martin compte désormais 20 points d'avance sur Francesco Bagnaia au championnat du monde alors qu'il reste trois manches à disputer, Marc Marquez suivant avec 345 points.

Du côté des Français, Fabio Quartararo (Yamaha) est parvenu à finir dans les dix premiers, au neuvième rang, alors que Johann Zarco (Honda-LCR) est arrivé 12e.