MotoGP/Espagne: le Français Quartararo décroche sa première pole depuis mars 2022

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a arraché à la surprise générale sa première pole position depuis mars 2022 samedi au GP d'Espagne, cinquième manche du championnat du monde de MotoGP, sur le circuit de Jerez.

Le champion du monde 2021 a devancé l'Espagnol Marc Marquez (Ducati), qui avait décroché les quatre premières poles de la saison, et l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) de respectivement 33 et 145 millièmes.

Le Niçois, qui a fêté ses 26 ans dimanche dernier, s'est offert la 17e pole position de sa carrière dans la catégorie reine du motocyclisme, la première depuis le GP d'Indonésie le 19 mars 2022. Il partira donc en tête de la course sprint samedi (15h00) et du Grand Prix (14h00) dimanche.

Troisième sur la grille au Qatar il y a deux semaines, Quartararo a confirmé les progrès de sa Yamaha sur un tracé andalou qu'il apprécie beaucoup puisqu'il y a obtenu deux victoires (GP d'Espagne et GP d'Andalousie en 2020) et cinq poles en MotoGP (2019, deux fois en 2020, 2021 et 2025).

"Ca fait vraiment plaisir. Le point négatif l'année dernière c'était les qualifications. On était 20e et là on est 1er. Il nous manque encore pas mal sur le rythme de course mais on a fait un grand pas en avant sur la qualif'", a exulté "El Diablo" au micro de Canal+.

"Ca fait vraiment du bien de se sentir à la limite sur la moto et d'être devant. On va viser le podium au sprint et au Grand Prix. Partir de la première ligne était déjà extraordinaire, mais de la pole c'est magnifique", a ajouté Quartararo.

Quasiment intouchable cette saison avec quatre poles, quatre victoires en sprint et trois en Grand Prix, le sextuple champion du monde Marc Marquez a dû s'incliner lors de ces qualifications face au Tricolore. Mais il reste toutefois le favori pour les deux courses du week-end étant donné la supériorité écrasante de sa Ducati.

"C'est ma plus mauvaise qualification de la saison!", a plaisanté le Catalan au micro de Canal+.

"J'ai fait un bon tour mais Fabio volait aujourd'hui (samedi). Je suis très content pour lui et Yamaha car le championnat a besoin de Fabio et Yamaha. Il a un super rythme ce week-end donc il faudra se méfier en course", a-t-il prévenu.

La deuxième ligne sera occupée par les deux Ducati de l'Espagnol Alex Marquez (Gresini), dauphin de son frère au championnat du monde, et de l'Italien Franco Morbidelli (VR46), mais aussi la surprenante KTM-Tech3 de l'Espagnol Maverick Vinales.

Le second Français de la grille, Johann Zarco (Honda-LCR), s'élancera en dixième position et tentera d'enregistrer un nouveau bon résultat en course pour conserver sa sixième place au classement des pilotes.