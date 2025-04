MotoGP/Espagne: Marc Marquez remporte le sprint, Fabio Quartararo chute

Le leader du championnat du monde de MotoGP Marc Marquez a remporté le sprint du GP d'Espagne, cinquième manche de la saison, alors que le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a chuté après s'être élancé en pole position.

Le sextuple champion du monde de MotoGP, qui a poursuivi son sans-faute en remportant son cinquième sprint en cinq week-ends, a devancé son frère Alex Marquez (Ducati-Gresini) et son coéquipier italien Francesco Bagnaia (Ducati).

Le Catalan, qui réalise un début de saison presque parfait, conforte son avance en tête du championnat du monde et compte désormais respectivement 20 et 31 longueurs d'avance sur son frère et Bagnaia.

"Ce n'était pas facile avec la température qui a beaucoup monté et a changé les sensations. J'ai eu des difficultés à la fin mais j'ai réussi à gagner. Je n'aime pas la course sprint car on croit que c'est fini mais la course la plus importante c'est dimanche et il faudra être encore plus puissant !", a souligné le natif de Cervera (Espagne).

Quartararo, qui avait décroché à la surprise générale sa première pole position depuis plus de trois ans, a gardé la tête de la course au premier virage mais a chuté au moment où Marquez le dépassait peu après.

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) précède l'Espagnol Marc Marquez (Ducati) après le départ de la course sprint du Grand Prix d'Espagne MotoGP sur le circuit de Jerez de la Frontera le 26 avril 2025. AFP

Malgré un meilleur départ que le Français, l'Espagnol n'a pas pu prendre le premier virage en tête et a alors pris le Niçois en chasse. Dès le deuxième tour, il l'a poussé à la faute en prenant l'intérieur dans un virage, tandis que Quartararo glissait et finissait sa course dans les graviers.

"Avec plus d'essence, on sait que c'est plus dur. On était vraiment à la limite, j'ai poussé mais malheureusement ce n'est pas passé. Il faudra partir plus tranquillement demain (dimanche)", a expliqué le Tricolore.

Devant des dizaines de milliers de bruyants supporters, le leader du championnat a ensuite géré le reste de la course pour s'imposer sans trembler, repoussant finalement son frère et Bagnaia à respectivement une et trois secondes.

Les six motos Ducati ont terminé aux six premières places grâce aux Italiens Franco Morbidelli (VR46, 4e) et Fabio Di Giannantonio (VR46, 6e) et au rookie espagnol Fermin Aldeguer (Gresini, 5e).

Le Top 10 est complété par les Espagnols Maverick Vinales (KTM-Tech3, 7e), Joan Mir (Honda, 9e), Pedro Acosta (KTM, 10e) et l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia, 8e).

L'autre Français engagé en MotoGP, Johann Zarco (Honda-LCR), a lui aussi chuté au début du 6e tour alors qu'il était en 12e position.