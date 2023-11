MotoGP/Valence: Martin remporte le sprint et réduit l'écart sur Bagnaia, 5e

Jorge Martin (Ducati-Pramac) a remporté le sprint du GP de Valence, dernière manche de la saison de MotoGP, et a réduit l'écart à 14 points avec le leader du championnat Francesco Bagnaia, seulement 5e samedi.

L'Espagnol, qui s'était élancé en sixième position, a réalisé une course magistrale pour s'imposer et ainsi mettre la pression sur l'Italien avant le Grand Prix de dimanche à l'issue duquel on connaîtra le champion du monde 2023.

"J'ai tenté le pari du pneu medium et ça a marché. J'ai repoussé mes limites, j'ai donné tout ce que je pouvais aujourd'hui. C'était la victoire ou la chute, mais j'ai réussi à gagner donc je suis content", a expliqué l'Espagnol sous les applaudissements de ses fans qui criaient en coeur +si se puede+ (Oui c'est possible).

Martin, comme souvent, a pris un départ canon pour aborder le premier virage en troisième position, juste derrière Bagnaia. Au deuxième tour, l'Italien a manqué un freinage le faisant reculer de la deuxième à la cinquième place et l'Espagnol a profité de l'aubaine, tout comme son compatriote Marc Marquez.

Revenu dans la roue du leader Sud-Africain Brad Binder (KTM) et de l'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia), Martin a ouvert les gaz en grand dans le huitième des 13 tours: il a d'abord dépassé son compatriote dans le premier virage, avant de profiter d'une erreur de Binder pour prendre les commandes et ne plus jamais les lâcher.

Le sextuple champion du monde de MotoGP Marc Marquez, qui dispute son dernier week-end avec Honda, a réalisé une jolie remontée pour prendre la troisième place après être parti neuvième. Vinales, qui s'était élancé en pole, a terminé au quatrième rang.

Francesco Bagnaia en tête du peloton à Valence le 25 novembre 2023 AFP

Derrière ce quatuor, Bagnaia a géré sa course pour conserver sa cinquième place, résistant bien aux assauts de son compatriote Fabio Di Giannantonio (Ducati-Gresini), qui l'avait privé de la victoire dimanche dernier au Qatar en le doublant à trois tours de l'arrivée.

Avec 14 longueurs d'avance, le Turinois dispose encore d'un matelas confortable avant le Grand Prix où 25 points seront en jeu dimanche. Pour conserver son titre mondial, il devra finir au moins cinquième en cas de nouveau succès de Martin, un objectif largement à sa portée.

Les Français n'ont pas brillé lors de ce sprint puisque Johann Zarco (Ducati-Pramac), pourtant troisième et donc en première ligne sur la grille, a terminé seulement 9e, alors que Fabio Quartararo (Yamaha) a chuté en dépassant Bagnaia alors qu'il pointait en cinquième position.