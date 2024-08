Mujinga Kambundji : "Je suis fière de cette nouvelle finale olympique"

La suissesse Mujinga Kambundji a réalisé un bel exploit en se hissant à la 6ème place du 100 mètres des Jeux Olympiques, la distance reine des épreuves d'athlétisme. Elle renouvelle sa performance des Jeux de Tokyo, en 2021, et avec le même chrono en finale ! A 32 ans, elle n’en attendait pas tant, avec son meilleur temps de l’année. Et ses Jeux ne sont pas terminés : elle court le 200 mètres, sa distance favorite, puisqu’elle est double championne d’Europe en titre. Rencontre.

TV5MONDE : 10 secondes 99, sixième place... Quel bilan faites-vous de ce 100 mètres olympique ?

Magique. C'est vraiment incroyable. Le stade, il est incroyable, le public aussi. Et puis je suis vraiment fière d’avoir réussi à courir une deuxième finale olympique. J’ai pu en profiter à fond c’est vraiment super !

TV5MONDE : 10’’99 sous la pluie, c'est fabuleux comme chrono !

C'est une bonne course. Je suis vraiment contente de mon chrono. Je n’étais vraiment pas loin des médailles, alors ça me rend fière maintenant ! C'était vraiment une soirée incroyable pour moi. Et puis encore une fois le public est magnifique.

TV5MONDE : Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé pour Marie Josée Ta Lou ?(l’ivoirienne s’est blessée et s’est écroulée après la ligne d’arrivée; elle était placée juste à côté de Mujinga Kambundji au départ - ndlr)

Avant la course, elle a eu une crampe... Alors j’espère pour elle que c’est juste une crampe et qu’elle ne s’est pas blessée. Mais je ne l’ai pas encore vu depuis la course...

TV5MONDE : Vous allez courir à nouveau le 200 mètres ? (Les séries du 200m étaient organisées dès le lendemain matin de cette finale, ce dimanche 4 août. Mujinga Kambundji s’est qualifiée pour les demi-finales - ndlr)

Oui, je cours très bientôt ! (elle fait mine de regarder sa montre et éclate de rires).

TV5MONDE : Vous avez un mot pour la République du Congo, vous qui avez des origines congolaises ?(son père est Congolais – ndlr)

Merci pour le soutien ! Je reçois sûrement des messages en ce moment même! Je représente la Suisse, mais avec mon nom c'est encore un petit peu le Congo (rires). Alors merci pour le soutien et puis pour tout le monde qui croise les doigts pour moi!