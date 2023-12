Murray indique que 2024 pourrait être sa dernière année sur le circuit

Le joueur de tennis britannique Andy Murray, âgé de 36 ans, a laissé entendre que l'année 2024 pourrait être sa dernière sur le circuit après avoir vu sa préparation troublée par les blessures et des ennuis de santé.

Le joueur, qui a remporté le tournoi de Wimbledon à deux reprises (2013, 2016), entame sa saison par le tournoi ATP 250 de Brisbane pour se préparer à l'Open d'Australie (15-28 janvier).

Il est actuellement 42e joueur mondial après une fin de saison difficile qui ne l'a vu remporter qu'un seul match lors des quatre derniers tournois qu'il a disputés. Il avait déjà envisagé de prendre sa retraite de joueur après une opération à la hanche en 2018.

L'Ecossais a indiqué qu'il pourrait ne pas jouer au-delà de 2024 si la saison à venir se révèle aussi frustrante que la précédente.

"Si je me retrouvais dans une situation telle que celle où je me retrouve à la fin de cette année, je ne continuerais probablement pas", a déclaré l'ancien N.1 mondial (2016) à la BBC. "Mais si physiquement je me sens bien et que mes résultats sont bons et que je joue bien et que c'est amusant, je pourrais continuer à jouer", a-t-il poursuivi.

"On verra comment se passe cette année, comment je tiens physiquement. Si cela se passe bien, j'aimerais continuer mais sinon, si je ne m'amuse pas, cela pourrait être la dernière année, oui", a-t-il dit.

Murray, qui a le même âge que Novak Djokovic, est l'un des rares joueurs à avoir troublé la domination quasi absolue qu'ont exercé Roger Federer, Rafael Nadal et le Serbe sur le tennis mondial.

En plus de ses deux triomphes à Wimbledon, il s'est également adjugé l'US Open, en 2012. Et a décroché l'or olympique sur le gazon de Wimbledon en 2012 puis à Rio en 2016.

"Quand vous avez bien joué au plus haut niveau, ce n'est pas facile de traverser des périodes où vous perdez lors des premiers tours et des matches que vous auriez dû probablement gagner", a observé Andy Murray. "Mais en même temps, s'il y a deux ans, quelqu'un m'avait dit que je serais encore dans les 40 premiers mondiaux après avoir eu mes problèmes à la hanche, j'aurais été très content."

Murray affrontera lundi au premier tour à Brisbane le Bulgare Grigor Dimitrov, tête de série N.2 du tournoi.