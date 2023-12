Nadal affrontera un joueur issu des qualifications à Brisbane

L'Espagnol Rafael Nadal, absent du tennis mondial depuis près d'un an, affrontera un joueur issu des qualifications pour son retour en compétition lors du premier tour du tournoi ATP 250 de Brisbane, une compétition de préparation pour l'Open d'Australie au cours de laquelle la Japonaise Naomi Osaka revient également sur les courts, selon le tirage au sort effectué samedi.

La date de la rencontre (dimanche ou lundi) et le nom de l'adversaire de l'ex-numéro un mondial de 37 ans, vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem, seront connus ultérieurement, les qualifications devant se terminer samedi après-midi. Parmi les joueurs qui disputent actuellement cette phase de qualifications figurent l'Autrichien Dominic Thiem et l'Argentin Diego Schwartzman, deux anciens du Top-10 mondial.

Nadal n'a plus joué depuis sa défaite à l'Open d'Australie en janvier 2023, après laquelle il a subi deux opérations de la hanche qui l'ont éloigné des courts et ont failli provoquer l'arrêt de sa carrière.

Son retour à Brisbane, tournoi pour lequel il a obtenu une "wild card", est très attendu alors qu'il pourrait disputer sa dernière saison.

La Japonaise Naomi Osaka visite un sanctuaire de koalas à Brisbane, le 29 décembre 2023 AFP

"Je me sens bien", a-t-il déclaré vendredi à l'occasion d'un événement promotionnel à Brisbane, tout en précisant qu'il "n'attend pas grand chose" de son retour en compétition. "Je ne vais pas me plaindre, je me sens bien mieux que je n'aurais pu l'espérer il y a un mois, mais selon moi, il est impossible de penser à remporter des tournois aujourd'hui".

"Rien n'est impossible, mais pour moi, rien que le fait d'être ici est une victoire", a-t-il ajouté.

Autre retour très attendu: celui de la Japonaise Naomi Osaka, qui n'a plus joué depuis le Pan Pacific Open de Tokyo en septembre 2022, confrontée notamment à des soucis de santé mentale, et qui a par ailleurs eu un enfant en juillet.

L'ancienne numéro un mondiale aux quatre titres du Grand Chelem (deux Opens d'Australie et deux US Opens) affrontera lors du premier tour l'Allemande Tamara Korpatsch, 84e joueuse mondiale.

Le WTA 500 et l'ATP 250 de Brisbane s'étendent du 31 décembre au 7 janvier. Ces rendez-vous sont largement utilisés par les joueurs comme une préparation à l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de la saison une semaine plus tard.