Naples champion d'Italie: la méthode Conte a encore fait mouche

Presque partout où Antonio Conte est passé, il a décroché des trophées, mais le titre de champion d'Italie remporté vendredi avec Naples, qu'il a métamorphosé en moins de dix mois, est peut-être son coup de maître.

Déjà bien rempli avec la Juventus Turin (champion d'Italie 2012, 2013 et 2014), Chelsea (champion d'Angleterre 2017, FA Cup 2018) et l'Inter Milan (champion d'Italie 2021), le palmarès d'entraîneur de Conte, suspendu et relégué en tribunes pour le dernier match de son équipe, s'est allongé d'une ligne.

Et pour reprendre deux adjectifs qu'il a utilisés tout au long de la saison pour décrire le parcours de son équipe, ce scudetto 2025 est "extraordinaire" et "inattendu".

Le Napoli revient de loin: à son arrivée en juillet dernier, Conte trouve une équipe démoralisée et traumatisée par sa catastrophique saison 2023-24, conclue à la 10e place après deux changements d'entraîneurs (dont le Français Rudi Garcia), à 41 points de l'Inter !

Les stars Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia, artisans du titre 2023 sous la direction de Luciano Spalletti, n'ont qu'une idée en tête: partir. Tout comme le capitaine Giovanni Di Lorenzo.

Plus d'un an sans club

Sans club depuis son départ en mars 2023 de Tottenham - l'un des rares clubs où il n'a rien gagné -, Conte, 55 ans, imprime aussitôt sa marque. Il donne son feu vert au départ d'Osimhen, pour lequel Naples réclame 75 millions d'euros et qui est finalement prêté au Galatasaray, et fait venir pour 30 millions d'euros son attaquant-fétiche, Romelu Lukaku, qu'il a entraîné à l'Inter et dont il est resté proche quand ils vivaient tous deux à Londres.

L'entraîneur du Napoli Antonio Conte donne des consigne slors du match de Championnat d'Italie de son équipe face à Empoli le 14 avril 2025 AFP/Archives

Il obtient aussi de l'omniprésent président et propriétaire du Napoli, le producteur de cinéma Aurelio De Laurentiis, qu'il lui laisse le champ libre et ne se mêle pas, comme il l'a fait par le passé avec certains de ses prédécesseurs, de ses choix tactiques ou compositions d'équipe.

Et, surtout, il fait transpirer ses joueurs et les soumet à une préparation estivale très exigeante, souvent décrite par ses anciens joueurs comme la plus dure de leur carrière.

Car pour l'ancien international italien (20 sélections entre 1994 et 2000) qui a ensuite dirigé la Nazionale (2014-16), le football ne se conçoit qu'à "haute intensité". Dans son style de jeu étouffant les adversaires avec un pressing haut et une rigueur défensive, comme à l'entraînement.

"A fond à l'entraînement"

"Si tu es à fond à l'entraînement, dès le toro et jusqu'aux oppositions, il y a plus de probabilité que tu le sois aussi le jour du match, c'est la seule façon de s'entraîner", expliquait-il en 2020 à la revue Nuovo Calcio.

"C'est un entraîneur très exigeant en matière de condition physique. Pour lui, cela détermine aussi le mental de son équipe: cela permet d'être résilient pour savoir réagir pendant le match", décrivait récemment Paolo Bertelli, préparateur physique qui a travaillé avec Conte à la Juventus Turin, Chelsea et en équipe d'Italie, pour le site spécialisé Fanpage.

L'attaquant du Napoli Giacomo Raspadori félicité par son entraîneur Antonio Conte et ses coéquipiers lors du Championnat d'Italie contre la Fiorentina le 9 mars 2025 AFP/Archives

L'ancien milieu de terrain de Lecce (1985-91) et de la Juventus (1991-2004) est aussi un meneur d'hommes hors pair qui maintient constamment ses joueurs sous pression: "C'est quelqu'un de déterminé, il arrive à instaurer une tension constante, mais de manière positive", rappelait également Bertelli.

Cette exigence se retrouve aussi dans ses relations avec ses dirigeants, ce qui lui valut de ne pas prolonger à l'Inter pour des "divergences sur l'évolution de l'équipe" en 2021 ou d'être remercié brutalement à Tottenham.

Des premières fissures sont apparues à Naples aussi: en avril, il a critiqué le manque d'ambitions de ses dirigeants et la piètre qualité du centre d'entraînement.

"Qui recrute Conte doit lutter pour le scudetto, pas seulement pour un billet pour la Ligue des champions", a-t-il même asséné.

Même avec le scudetto en poche, pas sûr que Conte dirige encore longtemps son Napoli: après son retentissant échec avec Thiago Motta, la Juventus aimerait faire revenir celui qui entre 2011 et 2014 lui avait offert trois titres de champion.