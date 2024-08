Natation: Katie Ledecky dans l'histoire, le relais bleu au pied du podium

Légendaire. La star américaine Katie Ledecky est allée chercher le neuvième titre olympique de sa carrière, un record pour une femme dans l'histoire des Jeux, en remportant samedi le 800 m des JO de Paris.

Côté français, malgré la présence dans leurs rangs de Léon Marchand, les relayeurs bleus du 4x100 m quatre nages mixte n'ont pas réussi à accrocher une médaille, terminant au pied du podium.

Mais le fait marquant de la soirée s'est joué du côté du 800 m féminin avec l'entrée dans l'histoire de Ledecky.

En ajoutant cette médaille d'or à sa vaste collection, elle devient officiellement la femme la plus couronnée de l'histoire olympique aux côtés de la gymnaste soviétique Larissa Latynina (9 médailles d'or entre 1956 et 1964).

Et ce n'est sans doute pas fini puisque l'Américaine de 27 ans a encore dans le viseur les JO de Los Angeles dans quatre ans. "On verra. Je vais tout donner aussi longtemps qu'il me restera de l'énergie", a-t-elle déclaré.

Titmus sur Ledecky: "Elle est incroyable"

Les fans américains étaient venus en nombre à la piscine de La Défense pour applaudir la nageuse du Maryland qui compte désormais 14 médailles olympiques, en plus de ses 21 titres mondiaux.

Le 800 m est la course qui l'avait révélée aux JO de Londres, lorsqu'elle avait battu les favorites à seulement 15 ans. Depuis, elle s'est imposée sur cette distance à chaque édition des Jeux.

Ledecky a remporté la finale en 8 min 11 sec 04, devançant l'Australienne Ariarne Titmus (8:12.29), qui avait remporté le 400 m samedi.

"Je lui ai dit après la course, elle a fait de moi une meilleure athlète", a reconnu Titmus. "Elle gagne des courses depuis que j'ai onze ans et j'en aurai 24 le mois prochain. C'est vraiment remarquable. Elle est incroyable."

La joie de la Canadienne Summer Mcintosh, victorieuse du 200 m 4 nages, à La Défense Arena de Nanterre, le 3 août 2024 AFP

A 17 ans, la Canadienne Summer McIntosh a encore du chemin à parcourir pour s'inscrire dans les pas de Ledecky, mais elle est tout de même déjà triple championne olympique. Samedi elle s'est imposée sur le 200 m quatre nages au terme d'un duel de haut niveau avec l'Américaine Kate Douglass.

Du côté des Bleus, après la razzia de Marchand, il n'y a pas eu de nouvelles médailles samedi.

Les Français ont pris la 4e place du relais 4x100 m quatre nages. Auteurs d'un nouveau record du monde en 3 min 37 sec 43, les Américains étaient de toute façon trop rapides.

Le relais mixte 4x100 m 4 nages français, quatrième de la finale, le 3 août 2024 à La Défense Arena AFP

"C'était cool, on a bien kiffé, c'était une belle finale, très rapide", a estimé Marchand. "On a fait une belle course, on a tous bien nagé et je suis content de l'équipe."

Grousset loin du podium

Avec également Yohann Ndoye-Brouard en dos, Marie Wattel en papillon, et Béryl Gastaldello en crawl, les Bleus ont tout de même amélioré de trois secondes le record de France établi... la veille, pour boucler la distance en 3 min 40 sec 96.

Dimanche, dernier des neuf jours de natation, Marchand aura une dernière chance de remporter une médaille avec le relais 4x100 m quatre nages masculin. "Il faut que je récupère et je pense que demain je peux nager encore un peu plus vite", a souri le Toulousain.

Le Français Maxime Grousset à l'issue de sa finale du 100 m papillon, à La Défense Arena, le 3 août 2024 à Nanterre AFP

La finale du 100 m papillon n'a en revanche pas souri à Maxime Grousset, qui a dû se contenter de la 5e place de la finale alors qu'il visait une médaille.

De sa ligne d'eau N.5, le nageur de 25 ans a pris un bon départ mais n'a pas pu produire sa puissance dans la deuxième longueur. Il a signé un chrono de 50 sec 75, à distance des 49 sec 90 du vainqueur Kristof Milak.

"Je suis déçu c'est comme ça... je voulais gagner. Je suis assez loin du podium", a-t-il regretté. "Donc voila je n'y étais pas... Je ne l'explique pas, c'est juste la déception et je sais qu'il me reste une course, il faut que je reste mobilisé mais pour l'instant il faut que je digère."