Natation: la locomotive Grousset double la mise aux Championnats de France

Maxime Grousset a signé le troisième meilleur chrono de sa carrière sur 100 m nage libre pour remporter l'épreuve reine des championnats de France de natation à Montpellier lundi (47.50), nouveau coup d'éclat après son record de France sur 50 m papillon samedi.

Qualifié avec le meilleur temps des séries dans la matinée, le nageur néo-calédonien a réussi un premier 50 mètres explosif (22 sec 41), sur les bases du record de France réalisé en combinaison par Alain Bernard (22 sec 35 et 46 sec 94 au 100 m en 2009).

"C’est un bon temps et je suis content, mais je prends quand même une grosse claque à la fin. L'objectif maintenant, c’est d'arriver à faire la même chose en étant un peu plus relâché. Je n’ai pas encore le retour qu’il faut", a estimé le nageur de 26 ans.

Tête d'affiche de la compétition, en l'absence de Léon Marchand et Florent Manaudou, il a validé du même coup sa qualification sur la distance reine pour les Mondiaux, où il devra faire "encore mieux" pour briller.

"Il y a une énorme densité sur le 100 m nage libre. Il faudra clairement faire encore mieux pour espérer monter sur le podium. Mais j’y crois, vraiment", a-t-il ajouté.

Très disputée, la finale a aussi vu Rafael Fente-Damers, l’un des relayeurs français aux JO cet été, réaliser son meilleur temps personnel en 48 sec 02 et décrocher, grâce à sa deuxième place, son billet pour Singapour dans quelques semaines.

– "Un vrai challenge" –

"On ne nage pas pareil, on ne fait pas exactement les mêmes courses, mais pour moi, c'est un peu un modèle. Essayer de me battre avec lui jusqu'au bout, c'est un vrai challenge", a déclaré Fente-Damers, 18 ans seulement.

Révélation à Tokyo, le vétéran Grousset savoure la montée en puissance de cette nouvelle génération bleue. "C'est cool de voir les jeunes qui montent. Ça me pousse. Je sais que si je ne me donne pas à fond, je ne gagne pas", a-t-il déclaré.

Le nageur français David Aubry après sa victoire sur le 800 m nage libre aux championnats de France de natation à Montpellier le 16 juin 2025 AFP

Dans les autres courses de la soirée, David Aubry, spécialiste des longues distances, a validé ses premiers minima sur 800 m après s'être raté une première fois en finale du 400 mètres nage libre samedi.

"J'attendais vraiment cette qualification. J'ai été déçu après le 400 m et l'idée de ne rien avoir à faire cet été me pesait énormément. À l'arrivée, cela a été une explosion de joie", a réagi le nageur qui s'entraîne en Italie.

Les jeunes Lilou Ressencourt (200 m papillon), Mary-Ambre Moluh (50 m dos) et Analia Pigrée (50 m dos) verront aussi Singapour avec l'équipe de France grâce à leurs temps canons dans les différentes finales.

Déjà qualifiée sur 1.500 et 400 mètres, la vice-championne olympique Anastasiia Kirpichnikova est en revanche passée à côté de son 200 m nage libre, terminant cinquième de la finale.

Elle devrait pouvoir se rattraper dès mardi lors du 800 m nage libre, où elle fait figure de favorite.