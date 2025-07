Natation: le Roumain David Popovici champion du monde du 100 m nage libre, Grousset 7e

Le Roumain David Popovici est devenu champion du monde du 100 m nage libre pour la deuxième fois de sa carrière, avec un chrono supersonique de 46 sec 51/100e, soit la deuxième meilleure performance de l'histoire, jeudi à Singapour.

Popovici a remporté la bataille de la course reine en frôlant de 11 centièmes le record du monde du Chinois Pan Zhanle pour devancer l'Américain Jack Alexy (46 sec 92) et l'Australien Kyle Chalmers (47 sec 17), tandis que le Français Maxime Grousset, en quête d'une deuxième médaille après son titre sur 50 m papillon, a pris la 7e place.

Comme en 2022, le Roumain réalise le doublé du sprint après sa victoire en finale du 200 m mardi.

"Celui qui s'impose est généralement celui qui parvient à se détacher le plus des autres", a déclaré le charismatique nageur de 20 ans à propos de son état d'esprit avant la course. "Si j'arrive à imaginer des murs de chaque côté de ma ligne d'eau, je peux alors m'imaginer que je suis seul et faire ce pour quoi je me suis entraîné."

Popovici a pris le contrôle de la deuxième longueur, distançant ses rivaux dans les 25 derniers mètres pour toucher le mur en vainqueur incontesté. "Je suis simplement heureux d'être ici, ce qui représente plus que n'importe quel titre à n'importe quel moment", a-t-il déclaré.

Champion olympique en titre et détenteur du record du monde, Pan n'avait pas réussi à se qualifier pour la finale après avoir terminé 10e des demies. Le phénomène chinois, également éliminé précocement du 200 m nage libre, a expliqué ne pas se sentir "en bonne forme".

"Un peu crispé" de son propre aveu, Maxime Grousset n'a pu prendre que la 7e place en 47 sec 59. "Je n'ai pas réussi à nager suffisamment relâché, car j'ai voulu partir un poil plus vite sur le premier 25 mètres. Ce n'est pas une mauvaise course, mais c’est un peu en-dessous de ce que je pensais faire", a-t-il reconnu.

"Il y avait un peu de fatigue mentale, peut-être... Il faut se ressourcer. Je pense que ça a joué. C’était une finale très, très relevée, une des plus relevées de tous les temps. Et j’en fais partie, donc je suis content. Mais voilà, je voulais vraiment monter sur ce podium (...) il était accessible."

Le Français de 26 ans doit encore participer aux 100 m papillon et 50 m nage libre à partir de vendredi.