Natation: Marchand et Manaudou visent le quatre à la suite

Par Diane FALCONER et Coralie FEBVRE, avec François D'ASTIER

Au lendemain de son époustouflant doublé doré, le nouveau héros de la natation française Léon Marchand s'est qualifié jeudi pour la finale du 200 m quatre nages, quatrième et dernière épreuve individuelle à son programme des JO de Paris.

Florent Manaudou a également validé son billet pour une finale, celle du 50 m nage libre. Le Français pourra donc viser une quatrième médaille olympique sur cette distance.

Avec un chrono de 1 min 56 sec 31, Marchand a dominé les demi-finales devant l'Américain Carson Foster et le Britannique Duncan Scott.

Il pourra donc briguer vendredi soir un quatrième or olympique en autant d'épreuves, après ses titres sur 400 m quatre nages, 200 m papillon et 200 m brasse.

"J'étais à fond mais ce n'était pas facile. Faut que je fasse une grosse nuit, que je mange bien et que je m'hydrate et demain soir ça va le faire, je pense", a-t-il déclaré après sa demie, visiblement fatigué et impatient de partir récupérer.

Il faut dire qu'il avait vécu la veille une folle soirée avec deux titres (200 m papillon et brasse) conquis en moins de deux heures.

"Tellement heureux"

Le nageur français Léon Marchand avant la finale du 200 m quatre nages des Jeux olympiques de Paris, à Nanterre, le 1er août 2024 AFP

Revenant sur cet exploit, le nageur de 22 ans a reconnu: "C'était très dur, mais j'étais préparé à ça. Je n'ai pas beaucoup dormi, je me suis endormi à 4 heures du mat donc le réveil à 8 h, ce n'était pas facile. Mentalement et physiquement ça piquait un peu, mais bon je suis tellement heureux!"

En finale, "je pense que je vais essayer de faire comme d'hab, la prendre comme les autres courses. Sauf que ce sera ma dernière chance de vivre un moment pareil donc je vais avoir les yeux grands ouverts et donner mon maximum", a-t-il ajouté.

Marchand n'était pas le seul Français à plonger dans la bouillante piscine de la Défense jeudi.

Engagé en finale du 200 m dos, Mewen Tomac a terminé quatrième, à 53 secondes du podium. "C'est dur de terminer au pied du podium, ça fait chier car je me sentais d'aller chercher la médaille ce soir. Il ne m'a pas manqué grand chose car je finis vite comparé à d'habitude", a regretté le Français.

Au terme des demi-finales du 50 m nage libre, Florent Manaudou a pour sa part validé son billet pour la finale.

Grousset renonce

Le nageur Florent Manaudou après la demi-finale du 50 m nage libre des Jeux olympiques de Paris, à Nanterre, le 1er août 2024 AFP

Médaillé d'or aux JO-2012 de Londres, argenté en 2016 à Rio et en 2021 à Tokyo, Manaudou a bouclé l'aller-simple en 21.64, 10 centièmes moins vite qu'en matinée.

Avec le huitième chrono, le porte-drapeau des Bleus accède de justesse à sa quatrième finale olympique consécutive sur sa distance de prédilection.

"Ce n'est pas fou, mais on ne va quand même pas cracher sur une quatrième finale olympique d'affilée", a réagi le nageur de 33 ans. "C'est un 50 mètres, cela va se jouer au mental et j'ai déjà su faire."

En revanche Maxime Grousset, initialement qualifié avec le sixième temps, a finalement décidé de renoncer à la finale pour privilégier le 100 m papillon, course dont il est champion du monde 2023.

Dans les autres courses, la jeune Canadienne Summer McIntosh a décroché son deuxième titre des JO de Paris, sur 200 m papillon.

En 2 min 03 sec 03, la prodige de 17 ans a refait dans la troisième longueur son retard sur la Chinoise Zhang Yufei, partie très vite, avant de s'envoler dans les 50 derniers mètres dans une réplique du duel victorieux la veille de Léon Marchand contre Kristof Milak dans la même course.

En fin de soirée, l'Australie a obtenu un cinquième titre avec les relayeuses du relais 4x200 m.