Natation: Marchand a replongé, McEvoy prend ses marques

Au lendemain de son double exploit doré, Léon Marchand a replongé jeudi matin dans la piscine des Jeux de Paris, où il s'est qualifié pour les demi-finales du 200 m quatre nages, dernière épreuve individuelle à son programme.

Le Toulousain a réalisé l'exploit mercredi de décrocher l'or sur 200 m papillon et 200 m brasse en moins de deux heures, après avoir déjà remporté dimanche le 400 m quatre nages.

En séries du 200 m quatre nages, une course qui lui "tient à coeur", il a réalisé un chrono de 1 min 57 sec 86 -- le troisième des séries --, gardant une marge de trois secondes sur son meilleur temps (1:54.82) qui date de 2023 lors de sa victoire aux Mondiaux de Fukuoka.

"C'est plutôt bien pour une série, je serai bien ce soir en demi-finale", a-t-il commenté.

Revenant sur sur son exploit de la veille, le désormais triple champion olympique a déclaré: "C'était très dur, mais j'étais préparé à ça, il y avait beaucoup à perdre et pas grand-chose gagner. Je n'ai pas beaucoup dormi, je me suis endormi à 4 heures du mat donc le réveil à 8 h, ce n'était pas facile. Mentalement et physiquement ça piquait un peu, mais bon je suis tellement heureux de ce que j'ai fait hier soir."

Parmi ses rivaux annoncés sur le 200 quatre nages, le Japonais Daiya Seto a dominé les débats (1:57.48) devant le Britannique Duncan Scott (1:57.77). Le Chinois Wang Shun, champion olympique en titre du 200 m quatre nages, a réalisé le sixième temps en 1 min 58 sec 09.

Le Chinois Wang Shun, tenant du titre, en séries du 200 m 4 nages des Jeux olympiques à Paris La Défense Arena le 1er août 2024 à Nanterre AFP

Le 200 m quatre nages est l'ultime défi individuel de Marchand, double champion du monde de la distance en 2022 et 2023, mais avec une marge plus restreinte que sur 400 m quatre nages.

Les demi-finales sont programmées à 21h47 (19h47 GMT) et la finale vendredi à 20h43.

McEvoy domine les séries

Devant son public, le Français devrait boucler ses Jeux par le relais 4x100 m quatre nages, dont les séries sont programmées samedi matin et la finale dimanche soir.

Dans les autres courses de la matinée, l'Australien Cameron McEvoy s'est qualifié pour les demi-finales du 50 m nage libre en réalisant, en 21 sec 31/100, le meilleur temps des séries.

Champion du monde de la distance en 2023 et auteur de la meilleure performance mondiale de l'année (21 sec 13), il a devancé le Caïmanien Jordan Crooks (21 sec 51) et le vétéran français Florent Manaudou (21 sec 54), qui dispute à 33 ans ses quatrièmes JO.

Le Français Florent Manaudou, qu dispute ses quatrièmes Jeux olympiques, après sa série du 50 m libre' des JO de Paris le 1er août 2024 à Paris La Défense Arena à Nanterre AFP

Le tenant du titre, Caeleb Dressel, octuple champion olympique depuis samedi et sa médaille d'or avec le relais américain du 4x100 m, a obtenu le 13e temps en 21 sec 91.