Natation: Marchand réussit un nouveau triplé en quatre nages à Incheon, record de France en prime

Léon Marchand s'est de nouveau adjugé les trois titres du quatre nages de la Coupe du monde en petit bassin en dominant samedi le 400 m 4 nages à Incheon, deuxième étape de la compétition, après son triplé de Shanghai.

Le quadruple champion olympique, cette fois bien coiffé d'un bonnet de la France (mais au nom de son camarade en club Guillaume Guth), a ajouté le 400 m 4 nages à son palmarès grâce à un temps de 3 min 58 sec 30/100, améliorant largement son propre record de France, pour terminer devant le Japonais Daiya Seto et l'Italien Alberto Razzetti.

"Je suis parti beaucoup trop vite la semaine dernière, j'avais un peu un manque de repères, j'avais l'impression d’être en yards encore, en NCAA (le championnat universitaire américain)", a-t-il analysé.

"Là je me suis un peu plus posé, j'ai laissé partir les autres et après en dos, j'ai essayé vraiment de placer ma nage, de construire un peu le 100 mètres, comme je fais en grand bain en fait (...) c'était beaucoup mieux que la semaine dernière."

Résultat: il a enlevé plus d'1,5 seconde à son précédent meilleur temps signé en Chine une semaine plus tôt.

Marchand s'était d'abord offert jeudi le 100 m 4 nages ex aequo avec le Suisse Noè Ponti, puis le 200 m de sa discipline fétiche vendredi soir.

Quelque 60 centièmes plus lent sur la version 200 m qu'en Chine, où il a aussi établi le nouveau record de France en 1 min 50 sec 30/100e, le Toulousain s'était dit fatigué après son deuxième titre acquis en Corée du Sud, notamment en raison du voyage.

Pas encore sûr de son programme de clôture la veille, il ne s'est finalement pas présenté samedi matin au départ des séries des 200 m brasse et nage libre.

Des envies de nage libre ?

Le choix du repos s'est avéré gagnant: avec ce nouveau titre en quatre nages, sur le 400 m, le Français de 22 ans a réussi un deuxième triplé de suite en Coupe du monde.

"Techniquement, stratégiquement, c'est mieux, donc c'est un bon bilan", a-t-il résumé.

Léon Marchand aura l'occasion de réaliser un troisième triplé, synonyme de plusieurs chèques bonus, à Singapour (31 octobre-2 novembre), dernier arrêt de la Coupe du monde.

Il peut également toujours viser le sommet du classement général.

Il faudra ensuite penser aux Championnats du monde en bassin de 25 m à Budapest (10-15 décembre), où les enjeux seront tout autres pour celui qui concède "s'amuser" pendant cette tournée asiatique, qualifiée de période de "transition" au retour d'une longue pause post-JO.

Pour s'y préparer, il rentrera chez lui à Toulouse pour quelques semaines de travail et se mettre au clair avec ses envies éventuelles en nage libre: "des distances courtes je pense, peut-être que je ferai quelques relais, peut-être les deux +libres+ à Budapest, je verrai. Mais c'est ce que je veux faire dans le futur".