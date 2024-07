Natation: Titmus s'offre son 3e or olympique, Dressel le 8e

Éblouissante sur 400 m nage libre, l'Australienne Ariarne Titmus a décroché samedi aux JO de Paris son troisième or olympique et le deuxième sur la distance, alors que la légende américaine Caeleb Dressel s'est offert un huitième titre grâce au relais 4x100.

En bouclant la distance en 3 min 57 sec 49, la nageuse de Brisbane, 23 ans, devance la prodige canadienne Summer McIntosh, 17 ans, argentée en 3 min 58 sec 73, et la légende américaine Katie Ledecky, qui s'offre le bronze en 4 min 00 sec 86.

"Mes jambes sont fatiguées mais je suis surtout soulagée", a confié Titmus, qui a "senti les attentes et la pression autour de cette course plus que tout dans (sa) vie", avant de triompher dans une Arena La Défense en feu.

Détentrice de six des dix meilleurs chronos de l'histoire, Ariarne Titmus a longtemps flirté avec son record du monde pour maintenir en respect Summer McIntosh, en tête aux 50 m et constamment sur ses talons ensuite.

Dressel rejoint Biondi

L'Australienne Ariarne Titmus après sa victoire au 400m nage libre aux JO2-2024, le 27 juillet 2024 à la Défense Arena de Nanterre AFP

La jeune Canadienne, 4e du 400 m nage libre aux JO-2020 de Tokyo à seulement 14 ans, décroche sa première médaille olympique et visera encore l'or du 400 m quatre nages, 200 m papillon et 200 m quatre nages, pendant que Katie Ledecky s'offre un onzième podium aux Jeux et replongera - cette fois en ultra-favorite - pour le 1500 m mardi et le 800 m vendredi, ainsi que le 4x200 m jeudi.

"On adore s'affronter, ça nous pousse à donner le meilleur", a raconté l'Américaine de 27 ans, septuple championne olympique, préférant parler d"amitié" plutôt que de "rivalité" avec Titmus et McIntosh.

Chez les hommes, l'Allemand Lukas Maertens a remporté le 400 m nage libre en 3 min 41 sec 78 devant l'Australien Elijah Winnington (3 min 42 sec 21) et le Sud-Coréen Kim Woomin (3 min 42 sec 50).

En relais, le 4x100 m nage libre a offert à Caeleb Dressel son huitième or olympique avec l'équipe américaine, renforcée en soirée par Chris Guiliano et Jack Alexy, qui s'est imposée en 3 min 09 sec 28 devant l'Australie (3:10.35) et l'Italie (3:10.70).

Le Floridien, qui sort d'une olympiade minée par les problèmes de santé mentale et ne s'est pas qualifié pour défendre son titre sur 100 m nage libre, rejoint son compatriote Matt Biondi au palmarès des titres olympiques avec huit médailles d'or.

Les Bleues sixièmes du relais

Le nageur américain Caeleb Dressel après sa victoire sur le relais du 4*100m nage libre, aux JO-2024, le 27 juillet 2024 à la Défense Arena de Nanterre AFP

En larmes, Dressel a serré dans ses bras son fils de cinq mois, August, avant de décrire "une soirée très spéciale". "Je coche juste des petites cases que je n'aurais jamais pensé créer tout au long de ma carrière", a raconté le sprinteur, encore en lice sur 100 m papillon et 50 m nage libre, sans compter les derniers relais.

Pas de surprise chez les femmes où les sprinteuses australiennes, invaincues aux JO depuis Londres en 2012 et détentrices du record du monde, se sont imposées en 3 min 28 sec 92, nouveau record olympique, devant les Américaines (3:30.20) et les Chinoises (3:30.30), alors que les Françaises n'ont pris que la 6e place (3:34.99).

"On n'a jamais fait cette place là, il faut être contentes. On a tout donné, c'est le principal", a relativisé Béryl Gastaldello.

Une heure avant de boucler le relais, Marie Wattel avait échoué de justesse aux portes de la finale du 100 m papillon: en 57 sec 24, la nageuse de 27 ans a fini 9e des demi-finales dominées par l'Américaine Gretchen Walsh, qui a établi un nouveau record olympique en 55 sec 38.

"Je ne suis pas à mon meilleur niveau sur 100 m papillon, il n'y a pas de miracle. Je vais essayer de rebondir sur 100 m nage libre, à moi d'élever mon niveau et de me battre jusqu'au bout", a réagi Wattel, dont la préparation a été empoisonnée par les blessures (dos, épaules, genou).