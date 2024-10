Natation: trois succès et quatre records de France pour Marchand à Shanghai

Trois finales remportées sur quatre et quatre records de France: Léon Marchand avait la cadence pour sa compétition de reprise après ses exploits olympiques, ce week-end lors de l'étape de Shanghai de la Coupe du monde en petit bassin.

Après ses victoires vendredi et samedi sur 100 m et 200 m 4 nages, avec à chaque fois un record de France (et même d'Europe pour le 200 m 4 nages), le quadruple champion olympique de Paris a remporté dimanche le 400 m 4 nages.

Avec un temps de 4:00.03, le Toulousain de 22 ans a pulvérisé le record de France de la distance en bassin de 25 m, établi en 2012 par Jérémy Stravius (4:06.85). Il s'est imposé devant l'Italien Alberto Razzetti et le Néo-Zélandais Lewis Clareburt.

Pour sa quatrième et dernière finale du week-end, le 200 m brasse, Marchand s'est montré encore une fois intraitable avec les records hexagonaux même s'il est cette fois resté au pied du podium.

Avec un temps de 2:02.99, il a été devancé par l'Australien Joshua Yong, vainqueur en 2:01.67, le Chinois Haiyang Qin et le Néerlandais Caspar Corbeau. Mais le record de France d'Antoine Viquerat de 2:03.33, qui datait de 2022, est tombé.

Léon Marchand doit désormais participer aux deux prochaines étapes de la Coupe du monde en bassin de 25 m, à Incheon (Corée du Sud, du 24 au 26 octobre) et à Singapour (31 octobre-2 novembre).

De quoi préparer au mieux les Championnats du monde en bassin de 25 m, à Budapest du 10 au 15 décembre.