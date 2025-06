Natation: troisième titre pour Grousset aux Championnats de France

Après ses victoires en 50 m papillon et 100 m nage libre, Maxime Grousset a remporté mercredi le 50 m nage libre des Championnats de France à Montpellier, validant son troisième minima qualificatif pour les Mondiaux à Singapour cet été.

En finale, le Calédonien s'est imposé en 21 secondes 68, malgré un départ légèrement en deçà de ses standards habituels, juste devant Nikita Baez (21 sec 69), Rafael Fente-Damers et Nans Mazellier à égalité à la troisième place (21 sec 98).

"Je suis content. Je me rapproche de mon meilleur temps, il ne manque qu'un dixième (21 sec 57 en 2022 à Budapest, ndlr). J'ai encore beaucoup de choses à améliorer, mais globalement je suis satisfait même si c'était chaud", a reconnu le sprinteur après sa victoire.

Juste après le départ, "je fais une reprise de nage sous l'eau et je perds toute ma vitesse en très peu de temps. C'est la pire chose à faire sur un 50 m, et malgré ça, je fais 21 sec 68, donc c'est positif", a ajouté Grousset, aligné sur le 100 m papillon jeudi.

Surprise de la soirée, le Lyonnais Nikita Baez a décroché le deuxième quota bleu grâce au meilleur temps de sa carrière sur la distance, et de loin: il n'était jamais passé sous les 22 secondes en compétition.

Et de sept pour Damien Joly

Damien Joly vainqueur du 1500 m nage libre aux championnats de France de natation, le 18 juin 2025 à Montpellier AFP

"Je ne m'attendais à rien du tout et j'ai tout obtenu. Je suis un peu submergé par les émotions", s’est réjoui le nageur de 25 ans.

"J'ai senti que je pouvais le battre, mais l'essentiel n'est pas là. Je bats mon meilleur temps, je fais une très, très grosse perf'", a-t-il ajouté.

Dans la première course de la soirée, le vétéran Damien Joly, 33 ans, a largement remporté le 1500 m nage libre, en 14 min, 58 sec 78, et décroché du même coup son billet pour les Mondiaux pour la septième fois de sa carrière.

"À 33 ans, obtenir cette qualification, c’est une vraie satisfaction. Aujourd'hui encore, je suis fier d’être dans cette équipe, c'est un honneur de représenter la France", a-t-il apprécié après sa course.

"Cela me permet de partager mon expérience et d'un autre côté, cela donne un regain d'énergie et un peu de folie d'être entouré de plus jeunes", a-t-il estimé, douze ans après avoir participé à ses premiers Mondiaux à Barcelone.

Pauline Mahieu après sa victoire sur 200 m dos aux championnats de France, le 18 juin 2025 à Montpellier AFP

La dernière qualifiée de la soirée est Pauline Mahieu, qui a remporté, devant Lou-Anne Guiton et Bertille Cousson, le 200 m dos à l'issue d'une course relevée.

C'est raté en revanche pour Mélanie Henique, après une victoire en 25 sec 07 sur 50 m papillon, un temps toutefois insuffisant pour les minimas. Elle aura une chance de se rattraper jeudi, dernière journée de ces Championnats, à l'occasion du 50 m nage libre.