NBA: 4e revers de suite pour Cleveland, les Bleus en forme

Cleveland, leader à l'Est, a perdu un 4e match d'affilée à Phoenix, et les Français Guerschon Yabusele et Alexandre Sarr ont été en vue, malgré leurs défaites, vendredi en NBA.

. Mauvaise série pour Cleveland

Habitués des séries fantastiques cette saison, ils ont enchaîné 16, 15 et 12 succès, les Cleveland Cavaliers doivent apprendre à gérer une suite de revers, avec une 4e défaite à Phoenix (123-112).

Les "Cavs", toujours largement leaders à l'Est (56-14), ont perdu pour la 4e fois en six jours, la troisième en déplacement, tombant vendredi sur un grand Kevin Durant (42 points, 6 rebonds, 8 passes).

Les Cavaliers ont été rapidement débordés et ont compté jusqu'à 21 points de retard. Ils continuent leur road trip à Salt Lake City contre le Jazz d'Utah dimanche, battu vendredi par le champion Boston (121-99), deuxième à l'Est (51-19), qui a gagné pour la 4e fois de suite.

Le pivot letton Kristaps Porzingis a été très en vue avec 27 points, 10 rebonds et 6 passes, au côté de Jayson Tatum (26 points, 6 rebonds, 6 passes).

. Et de neuf pour Houston

Les Houston Rockets sont inarrêtables au mois de mars et ont enchaîné un 9e succès sur le parquet du Miami Heat (102-98).

Les Rockets, deuxièmes à l'Ouest (46-25) ont pu compter sur l'adresse diabolique de Fred Van Vleet, auteur de 37 points à 9 sur 11 de loin, de quoi mettre la main sur la rencontre lors du 4e quart-temps, face au Heat de Andrew Wiggins (30 points).

Leader à l'Ouest, le Thunder d'Oklahoma City a foudroyé les Charlotte Hornets (141-106) avec une nouvelle grande performance de leur meneur Shai Gilgeous-Alexander (30 points, 6 rebonds, 9 passes).

. Sarr et Yabusele à l'aise

Dans la capitale, les Wizards n'ont pas existé, dominés tout du long par le Magic d'Orlando (105-120), malgré les 19 points et 10 rebonds du Français Alexandre Sarr, qui continue sa très belle série après des matchs à 19, 34, 20 et 22 points.

L'écart n'a cessé de se creuser, en particulier au 3e quart-temps où Orlando a marqué 18 points de plus que Washington, sous les encouragements impuissants de Bilal Coulibaly, blessé.

Kevin Durant des Phoenix Suns protège son ballon devant Jarrett Allen des Cleveland Cavaliers en NBA le 21 mars 2025 à Phoenix, Arizona GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Orlando, 8e à l'Est (33-38), est bien placé pour une qualification en barrages, alors que les Wizards restent bons derniers, plombés notamment par les blessures avec quatre joueurs sur le flanc.

A San Antonio, Guerschon Yabusele a brillé pour les Philadelphia 76ers, mais a perdu 128 à 120 contre une équipe privée de Victor Wembanyama, qui se remet d'une thrombose.

Yabusele a marqué 23 points, pris 9 rebonds et délivré 5 passes au coeur d'une équipe à la dérive, privée de ses leaders Joel Embiid et Paul George.