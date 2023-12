NBA: 50 points pour Embiid, San Antonio perd encore

Le MVP 2023 Joel Embiid a eu besoin de 50 points pour aider les Philadelphia 76ers à venir à bout des Washington Wizards, alors que les San Antonio Spurs ont perdu leur 15e rencontre d'affilée à Minnesota mercredi en NBA.

. Joel Embiid, désigné meilleur joueur de la saison régulière 2022-2023, a planté 50 points, son plus gros total cette saison, pour une victoire de Philadelphie contre les mal classés Washington Wizards (131-126). Le pivot a ajouté 13 rebonds et 7 passes à son festival du soir. Le tout sans être en pleine possession de ses moyens, après avoir manqué deux matches pour cause de maladie. "Je ne me sentais pas bien. Ma poitrine me faisait mal... J'ai commencé à me sentir mieux en deuxième mi-temps, mais j'ai souffert", a-t-il commenté.

. Autre carton, les 49 points de Desmond Bane pour aider Memphis à dominer les Detroit Pistons (116-102), pire équipe NBA au bilan (2 victoires - 19 défaites, dont 18 consécutives). Luka Doncic a lui validé un triple-double (40 points, 10 rebonds, 11 passes), le 60e de sa carrière, pour aider Dallas à atomiser Utah (147-97).

Desmond Bane (#22) en action lors de la victoire des Memphis Grizzlies sur le parquet des Detroit Pistons de Bojan Bogdanovic (D), en saison régulière de NBA, le 6 décembre 2023 à Detroit GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

. Les Spurs de Victor Wembanyama, de retour après avoir manqué une rencontre (hanche), ont perdu leur 15e match consécutif chez le leader de la conférence Ouest Minnesota (102-94) et se rapprochent du record de la franchise (16), établi la saison dernière. Maladroit au tir, Wembanyama a été plutôt discret pour son retour (12 points, 10 rebonds). San Antonio a bien résisté avant de craquer dans le quatrième quart-temps. Un autre Français a pris la lumière, Rudy Gobert, avec 16 points, 21 rebonds et 2 contres, ovationné par son public. "Jouer avec Victor (Wembanyama) c'est fun. C'est quelqu'un que j'aime, j'espère qu'il aura du succès, je serai toujours là pour lui, j'ai hâte de le voir évoluer", a-t-il salué.

. Le tenant du titre Denver, de Nikola Jokic (22 points, 15 rebonds, 10 passes), s'est incliné à Los Angeles chez les Clippers (111-102), qui enchaînent une 2e victoire et retrouvent un bilan à l'équilibre (10 victoires - 10 défaites).