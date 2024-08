NBA: "accords trouvés" avec les Sixers pour Yabusele

Le basketteur français Guerschon Yabusele, brillant lors des JO de Paris, devrait retrouver la NBA à la rentrée et rejoindre les Sixers de Philadelphie, a indiqué à l'AFP son agent mercredi, confirmant que "les accords ont été trouvés" et que le contrat est en "finalisation".

"On est en voie de finalisation de ce dossier, les accords ont été trouvés aussi bien du côté de Philadelphie avec les Sixers en NBA que du côté du Real Madrid (club de Yabusele depuis 2021)", a indiqué à l'AFP l'agent du joueur, Olivier Mazet.

"On est dans les échanges finaux de signatures et de documents, ça pourrait intervenir d'ici la fin de journée (mercredi), heure américaine", a-t-il ajouté.

Yabusele, 28 ans, devrait donc faire son grand retour en NBA, lui qui avait été sélectionné à la draft de 2016 par les Boston Celtics mais qui avait très peu joué avant que la franchise ne casse son contrat en 2019, lui laissant "un goût d'inachevé" selon M. Mazet.

Selon l'agent du joueur, "on part pour le moment sur un contrat d'une saison garantie" et de 2,1 millions de dollars. "Ca lui laissera la possibilité de pouvoir prolonger avec les Sixers ou de s'engager avec une autre équipe NBA."

Au Real Madrid depuis 2021, le Français (2,04 m, 123 kg) s'est fait une place de choix dans le club espagnol avec qui il a remporté l'Euroligue, le championnat européen, tout en devenant en parallèle un pilier de l'équipe de France ces deux dernières saisons jusqu'à être l'une des vedettes des Bleus, médaillés d'argent aux JO.

L'ailier fort a marqué respectivement 22, 17 et 20 points contre le Canada, l'Allemagne et les Etats-Unis en quart, en demie et en finale. Il s'est notamment illustré avec un poster dunk sensationnel sur la légende LeBron James, dont les images ont fait le tour du monde.

Si un retour en NBA était déjà dans les tuyaux, les JO "ont définitivement convaincu les franchises NBA de son état de performances et de son retour possible", a indiqué M. Mazet.

Le choix des Sixers? "C'est un choix avant tout sportif (...) pour s'assurer qu'il avait une chance réelle de pouvoir jouer", a indiqué l'agent.