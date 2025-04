NBA: après le pari Redick, les grandes ambitions des Lakers avec Doncic

Les Los Angeles Lakers, dirigés cette saison par un entraîneur novice, ont réussi un premier pari en ralliant confortablement les play-offs mais nourrissent de plus grandes ambitions avec le renfort du prodige Luka Doncic, à l'heure d'affronter Minnesota au premier tour des play-offs dès samedi.

A l'intersaison 2024-2025, les patrons des Lakers avaient surpris en confiant les rênes de l'historique franchise or et pourpre à JJ Redick, ancien joueur puis consultant de 40 ans, le même âge que LeBron James, qui n'avait jamais entraîné auparavant.

82 matchs et 50 succès plus tard, contre 47 la saison dernière, le choix semble validé, avec en prime la troisième place de la conférence Ouest et leur meilleur bilan depuis leur dernier titre en 2020.

"Le boulot n'est pas fini", a néanmoins souligné Redick. "En tant qu'entraîneur vous êtes jugés sur le bilan de saison régulière et votre capacité à vous qualifier pour les play-offs, mais aussi sur la façon dont vous gérez la pression en phase finale avec vos ajustements et vos choix pendant les matchs".

"L'empreinte" de Redick

Après avoir misé sur un jeune coach, les Lakers ont surtout fait trembler la planète basket en accueillant en février Luka Doncic en échange notamment de l'intérieur All-Star Anthony Davis, chamboulant alors leur effectif pour faire de la place au magicien slovène.

Passant outre sa surprise et sa tristesse d'être éjecté par Dallas après sept années au Texas et une finale en 2024, Doncic a vite fait le spectacle, multipliant les brillantes prestations sous son nouveau maillot, le plus vendu cette année en NBA.

Et la connexion avec LeBron James, s'est établie naturellement. "On se complète parfaitement", a d'ailleurs dit le "King".

Luka Doncic, le meneur slovène des Lakers de Los Angeles, lors d'un match de NBA contre les Nets de Brooklyn, à New York, le 10 mars 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

Si l'arrivée de Doncic en remplacement du rempart Davis interrogeait sur le futur de la défense des Lakers, elle n'a pas été si pénalisante, selon Michael Malone. L'ancien entraîneur de Denver, licencié en avril, trouve "incroyable" que ce secteur soit "au top" et voit "l'empreinte de JJ Redick partout".

Des "paris" en défense

Dès samedi, le duel avec Minnesota et Anthony Edwards représentera un gros test et donnera sans doute des enseignements sur la capacité des Lakers à rapprocher LeBron James d'un 5e titre.

A y regarder de plus près, le bilan des Angelenos "ne reflète peut-être pas leur niveau" selon l'analyste Azad Rosay, qui contribue notamment au Dreamcast Show sur YouTube.

Les Lakers "sont passés en un an de la 12e à la 11e meilleure attaque et de la 16e à la 15e meilleure défense, donc il y a peu de changement en termes de compétitivité, mais l'approche a changé, surtout depuis l'arrivée de Doncic", explique l'analyste interrogé par l'AFP.

James et ses partenaires sont "aussi capables de gagner des fins de match serrées", ajoute-t-il.

"La grande patte de JJ Redick au début de saison, c'était d'avoir mis beaucoup le ballon dans les mains d'Anthony Davis et de l'utiliser comme créateur à l'intérieur", détaille Azad Rosay.

Les Lakers avaient "la 8e meilleure attaque avant l'échange, alors qu'après ils n'ont plus que la 10e attaque, avec beaucoup plus de déchets, le temps de prendre le rythme, et parce que Luka Doncic a un jeu plus fantasque, plus risqué", analyse-t-il.

Lebron James (d.), l'ailier des Lakers de Los Angeles, devant Alex Caruso, le meneur du Thunder d'Oklahoma City, pendant une rencontre de saison régulière de la NBA, à Oklahoma City, le 8 avril 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"Défensivement ils ont aussi dû tout changer. Ils ont défendu de manière plus collective, en essayant de punir le plus possible le manque de +spacing+ (positionnement et mouvement des joueurs afin de s'ouvrir le chemin au panier) de certaines équipes, ce qui a très bien marché contre Denver et Nikola Jokic. Ils font plus de paris en identifiant les faiblesses offensives de l'autre côté", complète Azad Rosay.

Contre Minnesota, les Lakers pourront compter sur l'expérience de Doncic, qui avait dominé les Wolves en finale de conférence Ouest l'an passé avec Dallas (4-1).