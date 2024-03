NBA: Atlanta s'offre un "comeback" de légende face aux Celtics

Menés de 30 points en première mi-temps, les Hawks d'Atlanta ont réussi à renverser la meilleure équipe de la ligue, Boston, 120-118, lundi en NBA, au cours d'une soirée qui a vu l'intérieur de Sacramento Domantas Sabonis inscrire son nom dans les livres de record.

+ Des Hawks renversants face à Boston

Face à des Celtics déjà assurés de finir en tête de la conférence Est et qui restaient sur 9 victoires d'affilée, Atlanta a semblé un temps bien mal embarqué, comptant 30 points de retard dans le deuxième quart temps. Mais les Hawks, toujours privés de leur meneur star Trae Young, blessé à la main gauche en février, ont misé sur leur agressivité pour remonter petit à petit et l'emporter finalement 120-118 pour le plus grand bonheur de leur public. "Quand vous savez qu'il y a derrière vous des gens qui vous soutiennent par tous les temps --et il y a eu beaucoup de mauvais temps ce soir--, ça aide beaucoup à faire en sorte que le beau temps revienne", a salué Quin Snyder l'entraîneur des Hawks, toujours 10e à l'Est (32 v. - 39 d.) et virtuellement qualifiés pour les barrages d'accession aux playoffs..

+ Domantas Sabonis dépasse Kevin Love

L'interieur lituanien des Kings Domantas Sabonis lors de la victoire de son équipe contre Philadelphie à Sacramento le 25 mars 2024. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Dans une ligue friande de statistiques en tout genre, l'intérieur lituanien de Sacramento Domantas Sabonis a doublement inscrit son nom dans les livres de record lors de la victoire des siens 108-96 face à Philadelphie. Avec 11 points, 13 rebonds et 10 passes, il est devenu le cinquième joueur de l'histoire avec au moins 25 triple-doubles (10 unités ou plus dans trois catégories statistiques) en une saison (après Oscar Robertson, Wilt Chamberlain, Russell Westbrook et Nikola Jokic). Et il a également dépassé Kevin Love pour devenir le seul détenteur du nombre de double-doubles consécutifs (54) depuis la fusion de la NBA avec l'ABA, autre ligue américaine de basket, en 1976-1977.

+ Houston ne s'arrête plus

Encore une fois portés par leur arrière Jalen Green (27 points), les Rockets, longtemps moribonds, ont enchaîné une 9e victoire consécutive face à Portland 110-92. Avec désormais 36 victoires pour 35 défaites, ils mettent la pression sur Golden State (36 v. - 34 d.), 10e de la conférence Ouest, la dernière place offrant un billet pour les barrages d'accession aux playoffs.

+ Les Spurs gagnent sans Wemby

Devin Vassell dunke lors de la victoire des Spurs contre les Suns, le 25 mars 2024 à San Antonio. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Pourtant privé de leur débutant star Victor Wembanyama, ménagé, les Spurs ont réussi à décrocher leur 16e victoire de la saison face aux Suns 104-102. En l'absence de l'intérieur français, c'est l'ailier Jeremy Sochan qui a pris les choses en main, avec 26 points et 18 rebonds. Dans la course aux playoffs, cette défaite fait mal aux Suns de Kevin Durant, qui glissent au 8e rang à l'Ouest, synonyme de barrages, et voient Dallas et Sacramento leur passer devant.

+ Denver consolide sa première place

Victorieux 128-103 des Grizzlies, les Nuggets, champions en titre, ont consolidé leur première place à l'Ouest, dans une course toujours très disputée avec Oklahoma City et Minnesota, qui ne jouaient pas lundi. Encore auteur d'un grand match, le double MVP Nikola Jokic est passé tout près d'un nouveau triple-double (29 points, 11 rebonds, 8 passes).