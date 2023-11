NBA: avec Joel Embiid en triple double, Philadelphie écrase les Lakers

Le pivot camerounais de Philadelphie Joel Embiid, sacré meilleur joueur de NBA l'an dernier, a réalisé le 6e triple double de sa carrière pour mener son équipe lundi à une écrasante victoire à domicile 138-94 face aux Lakers de LeBron James.

- "On essaie juste de jouer un basket qui gagne. Quand mes coéquipiers sont démarqués, je fais en sorte qu'ils aient de tirs faciles, ça rend le jeu plus simple pour moi aussi", a commenté après la victoire des Sixers Embiid, auteur de 30 points, 11 rebonds et 11 passes décisives. A ses côtés, Tyrese Maxey a inscrit 31 points. Pour les Lakers, James (18 points, 5 passes) et Anthony Davis (17 points, 11 rebonds) ont été plus discrets.

- Dans le duel des mal classés entre Washington et Detroit, deux équipes avec 2 victoires et 14 défaites avant de s'affronter, ce sont les Wizards de la capitale fédérale américaine qui l'ont emporté 126-107, grâce notamment à Kyle Kuzma (32 points, 12 rebonds, 8 passes). Avec ce revers, les Pistons poursuivent leur série de 14 défaites consécutives, la pire de la NBA devant celle des Spurs de Victor Wembanyama (12 défaites d'affilée).

- Avec leur équipe B, les Nuggets, champions en titre, sont allés s'imposer 113-104 à Los Angeles face aux Clippers. Sans leur pivot serbe Nikola Jokic ni l'intérieur Aaron Gordon, tous les deux légèrement touchés et laissés au repos, et toujours privés de Jamal Murray, blessé aux ischio-jambiers, Denver a notamment pu compter sur le meneur Reggie Jackson (35 points, 13 passes) et l'intérieur vétéran DeAndre Jordan (21 points, 13 rebonds, 5 passes).

- A Indianapolis, les Pacers de Tyrese Halliburton (33 points, 9 passes) se sont fait surprendre par Portland 114-110, porté par trois joueurs à plus de 20 points (dont Jerami Grant, 34 points). Les Trail Blazers n'avaient gagné qu'un seul de leurs 10 derniers matches avant cette rencontre.

- Dans le dernier match de la soirée, Utah s'est imposé 114-112 à domicile face aux Pelicans de La Nouvelle-Orléans, avec notamment 19 points de leur meneur rookie Keyonte George.