NBA: Boston a dû cravacher contre Philadelphie, privé d'Embiid

Malgré l'absence de la star Joel Embiid et de son lieutenant Tyrese Maxey, Philadelphie a surpris en résistant face à Boston, qui a fini par s'imposer 125 à 119 vendredi en NBA malgré l'exclusion de Jayson Tatum.

. Kevin Durant, la star des Phoenix Suns, est entré à la dixième place des meilleurs marqueurs de la Ligue. En inscrivant 30 points contre les Phoenix Suns, le joueur âgé de 35 ans a porté son total à 27.423 points, et dépassé l'ancien pivot Moses Malone (27.409), triple MVP (most valuable player) en 1979, 1982 et 1983. Malgré la performance de leur ailier, ce sont les Suns, imbattables à domicile cette saison mais qui savent voyager, qui se sont imposés 119 à 110.

. Alors qu'ils ne devaient faire qu'une bouchée de 76ers diminués, les Boston Celtics, leaders de la conférence Est, ont galéré à domicile pour l'emporter 125 à 119 face à Philadelphie. Les visiteurs déploraient pourtant les absences du MVP 2023 Joel Embiid, du meneur-scoreur Tyrese Maxey et du Français Nicolas Batum. Face au bel effort collectif des 76ers (sept joueurs à plus de 10 points), les Celtics ont montré de la nervosité, notamment leur taulier Jayson Tatum (21 points), expulsé pendant le troisième quart-temps pour une seconde faute technique pour contestation.

. Orlando, deuxième à l'est, a enchaîné une 9e victoire consécutive, record de la franchise égalé, face à Washington (130-125) avec 31 points de Franz Wagner et 28 de Paolo Banchero. "Le boulot n'est pas fini, évidemment, mais ça montre à quel point on a travaillé dur, l'alchimie que l'on a pu créer dans l'équipe", a noté Banchero.

La vedette de Boston Jayson Tatum exclu contre Philadelphie, battue magré tout par les Celtics en NBA le 1er décembre 2023 au TD Garden à Boston GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

. Sans Victor Wembanyama, qui a manqué le premier match de sa jeune carrière NBA, les San Antonio Spurs ont enchaîné une 14e défaite à la Nouvelle-Orléans face aux Pelicans (121-106) et restent derniers à l'ouest.