NBA: Boston marque les esprits et s'assure du meilleur bilan en fin de saison

Les Boston Celtics ont marqué les esprits avec une large victoire face à l'ambitieux Thunder d'Oklahoma City (135-100), les Milwaukee Bucks ont encore perdu et Orlando a entretenu sa dynamique positive mercredi en NBA.

. Boston frappe fort

Les Boston Celtics ont frappé un grand coup avec une large victoire face au Thunder d'Oklahoma City (135-100). La franchise du Massachusetts, en tête à l'Est, s'est ainsi assurée du meilleur bilan en fin de saison (60 victoires - 16 défaites et 6 matches à jouer), et donc d'avoir l'avantage du terrain pendant tous les play-offs jusqu'à une éventuelle finale NBA. Surtout, les C's ont marché sur l'un des outsiders au titre, le jeune Thunder, engagé dans la course à la première place de la conférence Ouest. Les Celtics du pivot letton Kristaps Porzingis (27 points, 12 rebonds) et de Jayson Tatum (24 points) ont pris le large dans le 4e quart-temps, remporté 42 à 17. "Gagner plus de 60 matches et s'assurer du meilleur bilan, ce n'est pas rien", a salué Tatum. Le coup est dur pour OKC, désormais 3e à l'Ouest (52-24), juste derrière le champion Denver (53-23) et les Minnesota Timberwolves (53-23), qui ont corrigé les Toronto Raptors (133-85), désormais sur une série de 15 défaites.

. Les Bucks perdent encore

Les Milwaukee Bucks, privés du meneur Damian Lillard, de Khris Middleton et de Patrick Beverley ont perdu pour la deuxième fois en deux jours, à domicile contre Memphis (111-101). Les Bucks (47-29) restent deuxièmes à l'Est mais sous la menace de Cleveland (46-31), battu par les Suns mercredi.

L'arrière des Pistons Malachi Flynn lors de la défaite de son équipe face aux Hawks, durant laquelle il a inscrit 50 points, le 3 avril 2024 à Atlanta. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

. Flynn proche d'un record

L'arrière de Detroit Malachi Flynn a flambé avec 50 points en sortie de banc, tout près du record NBA pour un remplaçant détenu par Jamal Crawford (51 en 2019). Mais les Pistons, pire équipe de la saison, ont tout de même perdu à Atlanta (121-113), qui a pu compter sur le premier triple double de Jalen Johnson (28 points, 13 rebonds, 11 passes).

. Orlando pousse

Le Magic d'Orlando a enchaîné un troisième succès de rang chez les Pelicans de la Nouvelle-Orléans (117-108), grâce à 32 points de son jeune leader Paolo Banchero. Une victoire qui permet au Magic de passer 4e à l'Est juste devant les New York Knicks, qui ne jouaient pas mercredi. Eux aussi à la chasse d'une bonne place en play-offs, les Pelicans ont perdu pour la 4e fois en 5 matches, et laissé leur 6e place à l'Ouest, la dernière qui permet d'éviter les barrages, aux Phoenix Suns, vainqueurs face à Cleveland (122-101).