NBA: Boston s'effondre à Cleveland, Wembanyama dominé par Sengun

Jaylen Brown, des Boston Celtics, cernés par trois joueurs des Cavaliers (Dean Wade, Caris LeVert et Georges Niang), lors d'un match de saison régulière de NBA, le 6 mars 2024

Les Boston Celtics ont laissé s'évaporer une avance de 22 points dans le dernier quart-temps face à Cleveland, et Victor Wembanyama a été dominé par le Turc Alperen Sengun, mardi en NBA.

. Boston s'effondre

Les Celtics, meilleure équipe NBA cette saison (48 succès - 13 revers), ont vu s'arrêter leur série de victoires à onze en s'écroulant face aux Cleveland Cavaliers, vainqueurs 105 à 104 après avoir remonté un déficit de 22 points dans le dernier quart-temps. Les Cavaliers jouaient pourtant sans leur leader offensif Donovan Mitchell. Le méconnu Dean Wade a été le héros du soir, avec 20 points (sur 23) dans le dernier quart-temps, entre plusieurs tirs de loin et un lay-up décisif à 19 secondes du terme. "C'est bon de sentir que mes coéquipiers ont confiance en moi pour prendre ces tirs. Ca m'a donné confiance et motivé", a-t-il déclaré. Les 26 points de Jayson Tatum n'auront pas suffi aux Celtics.

. Wembanyama dominé par Sengun

Le Turc Alperen Sengun (G) et le Français Victor Wembanyama à la lutte pour le ballon lors d'un match de NBA entre les Rockets et les San Antonio Spurs, le 5 mars 2024 à Houston GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Le prodige français Victor Wembanyama, qui restait sur deux matches complets et victorieux, a été dominé par le pivot de Houston Alperen Sengun lors de la victoire des Rockets face aux Spurs (114-101). Le jeune Turc (21 ans), considéré avec le Français âgé de 20 ans comme l'une des futures stars de la NBA, a marqué 45 points, son record, prenant le dessus sur Wembanyama, souvent chargé de défendre face à lui. Le Français a, lui, été limité à 10 points, 11 rebonds et tout de même 7 contres, après avoir été longtemps incertain pour la rencontre à cause d'une douleur à une épaule.

. Doncic flambe mais perd encore

Le Slovène Luka Doncic a signé un quatrième triple-double consécutif avec plus de 30 points (39 points, 10 rebonds, 11 passes), seul Russell Westbrook ayant déjà fait mieux en NBA avec cinq d'affilée. Mais Dallas a perdu un troisième match consécutif, cette fois en sombrant en défense contre les Indiana Pacers (137-120).

. Kevin Durant au bon moment

Kevin Durant (#35), des Phoenix Suns, se fraie un chemin entre deux joueurs des Nuggets, lors d'un match de NBA disputé le 5 mars 2024 à Denver GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Longtemps malheureux à longue distance (zéro sur cinq pendant 46 minutes), Kevin Durant s'est réveillé au bon moment pour aider les Phoenix Suns à conquérir un succès de prestige sur le parquet du champion Denver (117-107 après prolongation). D'abord éteint par la défense d'Aaron Gordon, Durant a dégainé à trois points pour égaliser à 27 secondes du terme et partir en prolongation, où il a brillé avec 8 points et deux nouveaux tirs à longue distance, pour un total de 35 points. Le Serbe Nikola Jokic (25 points, 16 rebonds) a manqué le tir de la victoire pour les Nuggets avant le temps supplémentaire.