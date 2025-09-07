NBA: Carmelo Anthony et Dwight Howard font leur entrée au Hall of Fame

Carmelo Anthony lors de la cérémonie d'intronisation au Hall of Fame de la NBA, le 6 septembre 2025 à Springfield, Massachusetts.

Les anciennes stars de la NBA Carmelo Anthony et Dwight Howard font partie des neuf personnalités intronisées au Basketball Hall of Fame lors de la cérémonie organisée samedi à Springfield, Massachusetts.

Tous deux ont été honorés individuellement mais aussi en tant que membres de l'équipe olympique américaine championne à Pékin en 2008, surnommée la "Redeem Team" après l'échec des États-Unis à Athènes en 2004, où ils n'avaient remporté que le bronze.

"C'est beau de pouvoir dire que vous entrez deux fois au Hall of Fame. C'est quelque chose d'incroyable", a déclaré Anthony. "Cette équipe de 2008 a vraiment donné le ton sur la façon dont on se comporte en tant qu'athlète professionnel."

Parmi les autres intronisés figuraient les anciennes stars de la WNBA Maya Moore, Sylvia Fowles et Sue Bird ; l'arbitre NBA à la retraite Danny Crawford ; l'entraîneur des Chicago Bulls Billy Donovan ; ainsi que Micky Arison, dirigeant du Miami Heat.

La superstar LeBron James était présent, lui qui faisait partie de l'équipe olympique de 2008 et avait remporté les titres NBA 2012 et 2013 avec le Heat, alors propriété d'Arison.

Jason Kidd, doyen de l'équipe olympique américaine de 2008 et aujourd'hui entraîneur des Dallas Mavericks, s'est rappelé avec émotion le plaisir de voir Kobe Bryant, aujourd'hui disparu, et James s'affronter lors d'entraînements intenses: "chaque matin, ils s'affrontaient, ils avaient une énergie incroyable, ils donnaient le ton".