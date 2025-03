NBA: Cleveland égale sa série record de 15 succès

Cleveland a enfoncé Brooklyn (109-104) mardi en NBA et égalé sa série record de 15 succès d'affilée datant du début d'une saison folle pour les Cavaliers.

Menés une grande partie de la rencontre et en retard de 18 points dans le 3e quart-temps, les Cleveland Cavaliers se sont fait violence pour revenir et conquérir dans le 4e quart-temps ce 15e succès de rang.

Malgré plusieurs absences importantes (Donovan Mitchell, Ty Jerome, De'Andre Hunter), Cleveland a pu compter sur son meneur Darius Garland (30 points, 8 passes, 4 interceptions) et sa paire d'intérieurs Jarrett Allen (23 points, 13 rebonds) et Evan Mobley (21 points, 9 rebonds, 6 passes), face aux 27 points de Cam Thomas.

Cleveland a ainsi égalé sa meilleure série de l'histoire de la franchise, qui datait tout simplement du début de saison, lorsque les Cavaliers avaient commencé l'exercice 2024-2025 sur un 15-0 qui les avait placés en tête de la conférence Est, où ils trônent avec 55 victoires et 10 défaites.

Entre ces deux séries, les "Cavs" avaient aussi gagné 12 matches de suite entre décembre et janvier.

Ils auront l'occasion d'améliorer ce record symbolique vendredi à Memphis face aux Grizzlies.

La saison des Cavaliers, qui va les porter sauf accident en tête à l'Est avant les play-offs, valide avec force la montée en puissance d'un collectif 9e en 2022 puis deux fois 4e à l'Est en 2023 et 2024, qui avait perdu en demi-finale de conférence contre Boston l'an passé.

Elle met aussi en lumière le travail du nouvel entraîneur Kenny Atkinson, arrivé en juin en provenance de Golden State, où il était l'un des adjoints de Steve Kerr.

Cleveland, champion en 2016 lors du 2e passage de LeBron James, devra maintenant valider cette brillante saison par un grand parcours en play-offs, à partir de fin avril.

Tyrese Haliburton (#0), des Indiana Pacers, au tir face à Taurean Prince (#12), des Milwaukee Bucks, le 11 mars 2025 à Indianapolis GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

A Indianapolis, les Pacers ont offert à leur fans une fin de rencontre de folie face aux Milwaukee Bucks.

Menés de trois points avec seulement 3 sec 9 à jouer, ils ont réussi une astucieuse combinaison pour un tir en déséquilibre d'Haliburton, qui a fait mouche avec une faute sifflée contre Giannis Antetokounmpo (19 points, 17 rebonds).

Le meneur des Pacers, auteur de 14 points au total, n'a pas tremblé sur la ligne des lancers francs pour offrir un succès inespéré aux siens 115 à 114

Washington a par ailleurs été largement battu à Détroit (123-103) avec 8 points et 7 rebonds de l'intérieur français Alexandre Sarr alors que Bilal Coulibaly, touché au niveau des muscles ischio-jambiers lundi, n'a pas joué.