NBA: Cleveland étourdit Denver, 16 défaites de suite pour Washington

Les Cleveland Cavaliers ont étourdi les Denver Nuggets de paniers lointains, et Washington a égalé sa pire série avec une 16e défaite, jeudi en NBA.

. Cleveland précis

Les Cleveland Cavaliers, sensations du début de saison, ont enchaîné les paniers à trois points face au champion 2023 Denver, pour un succès 126 à 114, le 20e de la saison déjà (3 revers).

Cleveland a réussi 22 tirs lointains (sur 48), son record cette saison, dont 6 (sur 10 tentatives) pour son leader Donovan Mitchell (28 points), secondé par Caris LeVert (21 points à 5 sur 6 de loin) et Darius Garland (24 points).

A l'autre extrême, les Denver Nuggets n'ont rentré que 6 tirs primés (sur 24). L'énorme triple-double du triple MVP serbe Nikola Jokic (27 points, 20 rebonds, 11 passes) n'a pas suffi.

. Les Wizards sans magie

La série noire continue pour les Washington Wizards qui ont enchaîné un 16e revers, record de la franchise établi la saison dernière égalé, avec une lourde défaite 137 à 101 face au finaliste du printemps Dallas.

Les Texans ont profité du triple-double de leur ensorceleur slovène Luka Doncic (21 points, 10 rebonds, 10 passes) et des 25 points du meneur Kyrie Irving.

La star slovène des Dallas Mavericks Luka Doncic face à Jordan, des Wizards, lors d'un match de saison régulière de NBA, le 5 décembre 2024 à Washington DC GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Les Mavericks restent eux sur 10 victoires, dont 6 de suite, lors des 11 dernières rencontres, de quoi s'emparer de la 3e place à l'Ouest.

Bilal Coulibaly a compilé 4 points, 4 rebonds et 4 passes, et Alexandre Sarr 11 points et 8 rebonds pour Washington.

. Gilgeous-Alexander brille à la maison

Le Canadien d'Oklahoma City Shai Gilgeous-Alxander a brillé dans sa ville de Toronto face aux Raptors avec 30 points pour un large succès 129 à 92.

Ce candidat au titre de MVP, à la tête d'une jeune équipe ambitieuse, maintient le Thunder en tête à l'Ouest (17-5), notamment grâce à une défense de fer: Oklahoma City a réussi 14 interceptions, 11 contres et directement converti 19 pertes de balles de Raptors en 28 points.

. Les Knicks trop forts pour les Hornets

Karl-Anthony Towns (#32), des New York Knicks, face à Cody Martin, des Charlotte Hornets, lors d'un match de saison régulière de NBA, le 5 décembre 2024 au Madison Square Garden GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Les New York Knicks de Karl-Anthony Towns (27 points, 16 rebonds) sont venus à bout des Charlotte Hornets de Brandon Miller (26 points), pour un 4e succès de suite.

Les Knicks ont fait la différence dans le 3e quart-temps (38-16) notamment grâce à OG Anunoby (25 points).

Moussa Diabaté, sorti du banc, a marqué 4 points et pris 3 rebonds.

L'autre Français des Hornets, Tidjane Salaün, titulaire, s'est tordu la cheville gauche dès la 3e minute du match et n'est plus revenu sur le parquet.