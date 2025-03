NBA: Cleveland mate Boston, Denver freine Detroit

Cleveland a triomphé de Boston dans le choc au sommet à l'Est, et Detroit a vue sa série de succès s'arrêter face à Denver vendredi en NBA.

Cleveland mate Boston

Pour leur quatrième et dernier affrontement en saison régulière, Cleveland et Boston, les deux meilleures équipes de la conférence Est, ont offert un nouveau match intense qui a fini par tourner en faveur des Cavaliers (123-116), sur le parquet des Celtics.

Cleveland a pourtant connu un début de match cauchemardesque, voyant le champion mener 25-3 en cinq minutes, dans le sillage de Jayson Tatum, intenable avant la pause (46 points, dont 30 en première période, 16 rebonds, 9 passes).

Les Cavaliers, leaders à l'Est (49-10) et sur une série de 9 succès désormais, ont répondu avec leur banc et Ty Jerome (8 points dans le premier quart-temps), avant que les titulaires ne trouvent le rythme.

Malgré Jaylen Brown (37 points), Cleveland est revenu en cours de 4e temps grâce notamment à Donovan Mitchell (41 points), profitant du petit match du banc des Celtics (6 points).

"Le plus important c'est que nous nous sommes battus, en montrant de la résilience. C'est une superbe victoire, un pas dans la bonne direction. Au début de match, rien ne s'est bien passé. L'important c'est la façon dont nous avons répondu", a commenté Mitchell, auteur d'un panier avec la faute qui a permis aux "Cavs" de se détacher à 1 min 57 de la sirène.

Nikola Jokic, des Denver Nuggets, aux prises avec Tobias Harris, des Detroit Pistons, au cours du match de NBA entre les deux équipes le 28 février 2025 à Detroit GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Les deux cadors de l'Est ont chacun gagné deux de leurs quatre affrontements cette saison, et l'affiche se détache comme une possible finale de conférence.

Denver freine Detroit

Les Denver Nuggets, champions en 2023, ont stoppé la série de 8 victoires des Detroit Pistons en pleine renaissance, avec un succès 134 à 119 dans le Michigan.

Denver s'est rapidement détaché avant de creuser définitivement l'écart dans le 3e quart-temps, autour de Nikola Jokic en triple-double (23 points, 17 rebonds, 15 passes) et de Jamal Murray (31 points).

L'homme en forme des Pistons, Cade Cunningham, a été discret (11 points à 3 sur 12 au tir, 5 passes), écrasant tout de même un puissant "poster dunk" face à Zeke Nnaji. Son coéquipier Ausar Thompson (13 points) a aussi fait rugir le public en contre-attaque se jouant des défenseurs d'un dribble dans le dos puis d'un eurostep pour monter au cercle.

A Memphis, un tir de loin de OG Anunoby a offert un court succès aux New York Knicks face aux Grizzlies (114-113).

Les Lakers ont eux remporté le derby de Los Angeles face aux Clippers (106-102) avec une grande performance de leurs deux étoiles, Luka Doncic (31 points) et LeBron James (28 points, 13 rebonds).

Le Thunder facile

Le Thunder d'Oklahoma City n'a pas tremblé, en étant en tête tout le match, pour dominer les Atlanta Hawks (135-119) et rester largement leader à l'Ouest (48-11) avec 31 points de l'inévitable Shai Gilgeous-Alexander.

Jayson Tatum, des Boston Celtics, contourne Evan Mobley, des Cleveland Cavaliers, en NBA le 28 février 2025 au TD Garden à Boston GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Le rookie français Zaccharie Risacher a inscrit 12 points et pris 9 rebonds, son 10e match à 10 points ou plus en février.

Deux jours après avoir inscrit 19 points contre le Thunder, le meneur tricolore Killian Hayes a de nouveau fait fructifier une titularisation avec 16 points, 4 rebonds et 4 passes lors de la défaite des Brooklyn Nets face à Portland (121-102).

Les Nets ont engagé pour un contrat court le Français âgé de 23 ans qui n'avait plus joué en NBA depuis un an.

Fin de saison pour Embiid, Edwards suspendu

Hors des parquets, les Philadelphia 76ers ont annoncé la fin de saison de leur pivot Américano-Camerounais Joel Embiid, toujours gêné par des douleurs à son genou gauche.

Le MVP 2023, âgé de 30 ans, n'a disputé que 19 rencontres cette saison, et a été déclaré "médicalement inapte à jouer", préférant "se concentrer sur un traitement (pas encore déterminé) et une rééducation".

Son équipe semble avoir abandonné toute chance de briller en phase finale (12e à l'Est, 20-38), après avoir pourtant assemblé l'été dernier un trio de choc avec Tyrese Maxey et Paul George.

Luka Doncic, des LA Lakers, protège son ballon devant Amir Coffey, des LA Clippers, en NBA le 28 février 2025 à Los Angeles GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Le champion olympique a déjà connu de multiples blessures, au pied droit avant son début de carrière NBA, au genou gauche lors de sa saison rookie, au genou droit en 2021, au visage et à un pouce en 2022, jusqu'à cette chute de Jonathan Kuminga sur sa jambe en janvier 2024, lui valant une opération et des douleurs dont il ne peut se défaire désormais, laissant son avenir en suspens.

Anthony Edwards (Minnesota) a lui été suspendu un match par la NBA pour accumulation de fautes techniques.