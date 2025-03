NBA: Cleveland poursuit sa longue série victorieuse, exploit de Nikola Jokic

Il s'en est fallu d'un rien, mais Cleveland, le premier à avoir assuré sa qualification pour les plays-offs, a porté à 13 son nombre de victoires consécutives en s'imposant d'un point (118-117) à Charlotte, au cours d'une soirée en NBA marquée par la performance hors-normes de Nikola Jokic.

Le pivot des Denver a signé un triple double monstrueux, avec 31 points, 22 passes décisives et 21 rebonds.

C'est le 29e triple-double pour le Serbe cette saison, mais le premier en NBA d'un joueur avec plus de 30 points, plus de 20 rebonds et plus de 20 passes.

Sa performance individuelle a pourtant failli ne pas suffire aux Nuggets, contraints à disputer une prolongation avant de finalement venir à bout des Phoenix Suns 149 à 141.

Les Suns ont réussi à combler un retard qui a culminé à 21 points dans le troisième quart-temps, et Kevin Durant, grâce à un panier à trois points au buzzer, leur a offert le droit de disputer une prolongation qui leur a été fatale.

Grâce à cette précieuse victoire, Denver conserve la troisième place de la Conférence Ouest devant les Memphis Grizzlies, qui sont allés battre les Mavericks à Dallas 122 à 111.

Face à une équipe de Dallas privée de deux joueurs majeurs, Kyrie Irving, victime d'une horrible blessure au genou gauche lundi et "out" pour de longs mois, et Anthony Davis, blessé mais plus légèrement, les Grizzlies, qui restaient sur quatre défaites, ont arrêté l'hémorragie.

Des Cavaliers "bien en place"

Pendant ce temps à Charlotte, Miles Bridges s'est distingué en inscrivant 46 points. Ils n'ont cependant pas suffi aux Hornets pour faire tomber les Cavaliers, qui s'en sont sortis dans les deux dernières minutes, grâce notamment à Evan Mobley et Donovan Mitchell, précieux dans le "money time".

"Treize victoires d'affilée, nous sommes dans une bonne dynamique", s'est réjoui Kenny Atkinson. L'entraîneur des Cavaliers a apprécié la mentalité de battants intacte de ses joueurs, qui pourraient être tentés de se relâcher avec leur qualification déjà en poche pour les plays-offs.

"Nous avons dû nous battre lors de nos deux derniers matches. C'est la préparation idéale avant la phase à élimination directe: jouer des matches serrés et exécuter nos adversaires à la fin", a-t-il estimé. "Notre groupe est vraiment bien en place. Quand notre désir de vaincre est au plus haut, alors, c'est vraiment très difficile de nous battre".

Kevin Durant, l'arrière des Phoenix Suns, au cours du match de NBA contre les Denver Nuggets le 7 mars 2025 à Denver GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Si Cleveland survole la Conférence Est, Oklahoma City Thunder en fait presque de même dans la Conférence Ouest. Le Thunder y a conforté encore un peu plus sa mainmise vendredi en disposant à domicile de Portland 107 à 89.

Même privé de Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Jalen Williams et Cason Wallace, que leur entraîneur Mark Daigneault avait choisi de mettre au repos, le Thunder était largement supérieur aux Trail Blazers, à la traîne dans la Conférence Ouest (12e).