NBA: Cleveland s'offre Boston, Wembanyama brillant à Sacramento

Cleveland a remporté le choc à l'Est face à Boston, quand Victor Wembanyama a été brillant et décisif pour un succès de San Antonio à Sacramento dimanche en NBA.

. Cleveland souverain face à Boston

Sensation du début de saison, les Cleveland Cavaliers ont remporté à domicile le choc au sommet de la conférence Est face au champion Boston (115-111), qui a manqué l'occasion de leur chiper la première place.

Cleveland est mieux parti mais a vu Boston accélérer dans le 3e quart-temps, jusqu'à compter 14 points d'avance, avant que les Cavaliers, dans le sillage de Donovan Mitchell (35 points dont 20 dans les 12 dernières minutes), ne dominent un dernier quart-temps intense.

Mitchell a égalisé d'un tir à longue distance à 1 min 40 de la sirène avant que Jayson Tatum (33 points) ne rate deux tentatives de lay-up. Darius Garland et Georges Niang ont réussi 8 lancers-francs sur 8 dans les dernières secondes pour résister à la charge de Payton Pritchard (24 points dont 17 dans le dernier quart-temps).

"On voulait s'affirmer. Deux défaites récentes nous ont fait mal, nous n'avions pas été nous-mêmes. On avait besoin de cette victoire", a commenté Mitchell.

"Il faut avoir confiance dans le travail que l'on abat depuis l'intersaison. C'est le plus important. On l'a vu ce soir et on va continuer ainsi."

Boston, privé dimanche de Jaylen Brown (malade) et de Derrick White (entorse au pied droit) avait remporté son premier duel face à Cleveland le 19 novembre. Les deux formations ne se retrouveront pas avant février.

. Wembanyama impérial face aux Kings

Le géant français des San Antonio Spurs Victor Wembanyama (#1) et Keon Ellis (#23), des Kings, lors d'un match de saison régulière de NBA, le 1er décembre 2024 à Sacramento GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Omniprésent et très adroit, Victor Wembanyama a compilé 34 points, 14 rebonds, 11 passes et 3 contres, pour aider les San Antonio Spurs à dominer les Sacramento Kings (127-125) en Californie.

Le Français âgé de 20 ans a ainsi validé le 3e triple-double de sa carrière NBA, et s'est surtout montré décisif dans un 4e quart-temps tendu, étalant sa panoplie de basketteur complet, unique pour un joueur de sa taille (2,24 m).

Dans les dernières minutes, Wembanyama a ainsi marqué d'un superbe "fadeaway" (tir avec un saut vers l'arrière), contré DeMar DeRozan, trouvé Chris Paul pour un tir lointain et pris un rebond très disputé sur un lancer-franc raté de Keldon Johnson pour plier la partie.

La forme de "Wemby" correspond à la bonne période des Spurs, qui ont gagné 5 de leurs 6 derniers matches et pointent à la 10e place à l'Ouest (11 succès - 9 défaites).

. Six de suite pour Orlando et Memphis

Le Magic d'Orlando, toujours privé de sa vedette Paolo Banchero, a enchaîné un 6e succès en dominant les Nets à Brooklyn (100-92) avec 20 points, 9 rebonds et 8 passes de l'Allemand Franz Wagner, pourtant maladroit de loin (0 sur 6).

Orlando a remporté 12 de ses 13 derniers matches et reste 3e à l'Est (15 victoires - 7 défaites).

Les Memphis Grizzlies de Jaren Jackson Jr. (25 points, 8 rebonds), à la même place à l'Ouest, ont eux aussi gagné pour la 6e fois d'affilée, face aux Indiana Pacers (136-121).

. Fin de match bouillante à Houston

Dillon Brooks (C), des Rockets, et Shai Gilgeous-Alexander (#2), du Thunder d'OKC, à la lutte pour le ballon lors d'un match de saison régulière de NBA, le 1er décembre 2024 à Houston GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Autre choc, mais à l'Ouest, Oklahoma City et Houston ont offert une rencontre tendue et indécise, aucune équipe n'ayant mené de plus de 11 points. Les Rockets ont fini par venir à bout du Thunder (119-116), qui reste leader de la conférence.

En feu, Fred VanVleet (38 points à 10 sur 19 au tir) a rentré un tir très lointain en fin de possession pour donner trois points d'avance aux Rockets à 1 min 40 du terme, avant de subir la réponse de Cason Wallace.

Une échauffourée a ensuite été déclenchée par Dillon Brooks, coutumier du fait, sur un ballon disputé avec son compatriote canadien Shai Gilgeous-Alexander (32 points, 8 rebonds, 5 passes).

Brooks a ensuite soulevé la salle d'un nouveau panier au bout des 24 secondes de possession, pour donner deux points d'avance décisifs à 33 secondes du terme.

Toujours à l'Ouest, les Los Angeles Clippers ont dominé les Denver Nuggets (126-122), grâce notamment à 39 points, 9 rebonds et 11 passes de James Harden, face au pivot serbe Nikola Jokic, en triple-double (28 points, 14 rebonds, 11 passes).