NBA: Cleveland valide la 1re place à l'Est, les Lakers battus, Doncic expulsé

Cleveland s'est assuré de la première place à l'Est et les Lakers ont perdu à Oklahoma City en voyant Luka Doncic se faire expulser, mardi en NBA.

La saison régulière se termine dimanche, avant les barrages la semaine prochaine.

. Cleveland roi de l'Est

Les Cleveland Cavaliers, victorieux face aux Chicago Bulls 135 à 113, sont assurés de terminer la saison régulière à la première place de la conférence Est, une première depuis 2016, lors du deuxième passage de LeBron James.

Avec 63 succès et 16 défaites, les Cavaliers sont assurés de finir notamment devant le champion Boston et ainsi de conserver l'avantage du terrain au moins jusqu'à une potentielle finale à l'Est.

"Il faut savoir célébrer ces moments", a déclaré l'entraîneur Kenny Atkinson, artisan de la réussite des "Cavs" depuis son arrivée à l'intersaison.

L'entraîneur principal des Cleveland Cavaliers Kenny Atkinson lors d'un match de saison régulière contre les New York Knick, le 2 avril 2025 à Cleveland GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

"Je pense que les gars sont très heureux, on a connu des hauts et des bas ce dernier mois, je suis fier d'eux. C'est difficile de gagner 63 matches dans ce championnat, de finir premier. Mais on veut encore plus."

. SGA marque 42 points, Doncic exclu

Le Thunder d'Oklahoma City, battu dimanche, a pris sa revanche sur les Los Angeles Lakers avec un large succès 136 à 120.

Le Thunder, N.1 à l'Ouest (65-14), a évidemment pu compter sur son meneur canadien Shai Gilgeous-Alexander, auteur avec 42 points de son 13e match de la saison à plus de 40 points. "SGA" a ainsi marqué des points dans son duel avec Nikola Jokic pour la distinction de MVP.

Le match avait débuté sur des bases très élevées, les Lakers conservant l'adresse extérieure qui leur avait permis de gagner dimanche, pour un score de 43 partout à la fin du premier quart-temps.

La partie est restée équilibrée jusqu'à l'exclusion dans le quatrième quart-temps de Luka Doncic (23 points, 5 passes) pour sa deuxième faute technique.

A 7 min 40 du terme, Doncic a été sanctionné après avoir marqué un panier donnant un point d'avance aux siens (108-107), l'arbitre J.T. Orr estimant avoir été la cible d'une insulte du Slovène.

Plusieurs joueurs des Lakers dont Luka Doncic (#77) et LeBron James (#23) en pleine conversation avec l'arbitre, lors d'un match de saison régulière contre le Thunder, le 8 avril 2025 à Oklahoma City GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Doncic a protesté, en vain, expliquant qu'il avait tout juste répondu à un fan en tribunes qui l'avait chahuté.

"Ca n'avait rien à voir avec lui (l'arbitre), je ne comprends pas, s'est étonné Doncic. C'est dur mais j'en prends aussi la responsabilité, je ne peux pas laisser tomber mon équipe ainsi."

"Je ne sais pas pourquoi l'arbitre l'a pris pour lui", s'est interrogé dans le vestiaire LeBron James, auteur de 28 points. "Le match a été super bizarre après cela."

Les Lakers restent 3e à l'Ouest (48-31) mais avec peu de marge sur la concurrence, étant suivis par quatre équipes à égalité à une victoire (47-32), Denver, Golden State, vainqueur face à Phoenix, Memphis et les Los Angeles Clippers, qui ont dominé San Antonio.

Minnesota, 8e (46-33), a fait la mauvaise opération en s'effondrant contre Milwaukee (110-103), prenant un éclat 34 à 3 lors du quatrième quart d'un match qu'ils avaient en main.

. Boston vient à bout des Knicks

Les Boston Celtics, champions en titre et confortablement installés à la deuxième place à l'Est (59-20), ont eu besoin d'une prolongation pour s'imposer 119 à 117 dans le choc face aux New York Knicks, juste derrière eux au classement (50-29).

L'intérieur Kristaps Porzingis (#8) au tir pour les Boston Celtics lors d'un match de saison régulière contre les Knicks d'OG Anunoby (#8), le 8 avril 2025 à New York GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Les intérieurs Kristaps Porzingis (Boston, 34 points) et Karl-Anthony Towns (Knicks, 34 points, 14 rebonds) ont assuré le show.

Jayson Tatum (32 points) a égalisé à 3 points à trois secondes de la sirène pour arracher la prolongation, lors de laquelle un tir primé de Porzingis suivi de lancers francs pour Jrue Holiday ont donné la victoire aux "C's" au Madison Square Garden.

. Frayeur pour Wells à Charlotte

Le rookie américain de Memphis Jaylen Wells a été évacué sur une civière après être lourdement tombé, victime d'une faute du meneur de Charlotte K.J. Simpson lors d'une tentative de dunk.

La rencontre a été interrompue pendant 20 minutes, alors que les joueurs et le staff médical entouraient Wells, qui a ensuite été évacué sur une civière et emmené à l'hôpital.

Le joueur a posté quelques heures après la rencontre sur Instagram un selfie depuis son lit d'hôpital, la main gauche bandée.

. Sarr complet

Le Français Alexandre Sarr au shoot avec les Washington Wizards lors d'un match à Indianapolis, contre les Pacers, le 8 avril 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

L'intérieur de Washington Alexandre Sarr s'est de nouveau montré avec 20 points, 12 rebonds, 6 passes et 3 contres lors d'une défaite à Indianapolis (104-98).

Tidjane Salaün (13 points et 9 rebonds) et Moussa Diabaté (10 points) ont profité d'un peu de temps de jeu avec les Hornets, battus par Memphis (124-100).

Zaccharie Risacher a lui été discret avec 8 points en 16 minutes avec Atlanta, battu à Orlando (119-112), comme Rudy Gobert (6 points, 9 rebonds) avec Minnesota.