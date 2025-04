NBA: Curry épatant, les Wolves gagnent à Denver au bout du suspense

Stephen Curry, le magicien de la NBA, a encore frappé mardi en inscrivant 52 points lors de la victoire de Golden State à Memphis (134-125). A Denver, les Wolves sont venus à bout des Nuggets après deux prolongations (140-139), malgré un récital de Nikola Jokic (61 pts, record personnel).

. Curry crève encore l'écran

Pour la 15e fois de son immense carrière, Steph Curry a inscrit 50 points ou plus dans une rencontre de NBA, contribuant très largement à la victoire des Warriors dans le Tennessee. Comme de coutume, le meilleur marqueur à trois points de l'histoire s'est appuyé sur son tir laser à longue distance, en inscrivant 12 sur les 20 qu'il a tentés. Là encore, un chiffre donne le tournis puisque c'est la 27e fois que le "chef Curry", 37 ans, termine une rencontre avec au moins 10 paniers à trois points inscrits, sur les 105 cas recensés dans toute l'histoire de la Ligue. Face à des Grizzlies qui n'ont pas démérité (dont Ja Morant, 36 pts), le meneur de Golden State a aussi pris 10 rebonds, délivré 8 passes et réussi 5 interceptions.

"Le type à 37 ans, c'est incroyable... 52 points avec tous ces mecs sur le dos pendant toute la partie. Le conditionnement, le talent, l'audace, la foi, c'est incroyable de voir Steph à l'oeuvre", a commenté son coach, Steve Kerr. N'en jetez plus? Un petit peu encore... "C'est un spectacle de le voir" jouer, a consenti l'entraîneur adverse, Tuomas Iisalo. "Dans le premier quart-temps, on avait une stratégie pour le priver de tirs à trois points, mais il a quand même trouvé le moyen. C'est très dur d'arrêter un joueur de ce calibre."

Cette masterclass relègue au second plan les 27 points de Jimmy Butler et le triple-double de Draymond Green (13 pts, 12 passes, 10 rbds). Mais il ne doit pas masquer l'essentiel: les Warriors font une excellente opération dans la course aux play-offs puisque ce 44e succès (pour 31 défaites) leur permet de grimper à la 5e place à l'Ouest, devant leur adversaire (44-32).

. Denver chute malgré 61 points de Jokic

Nikola Jokic (#15), le pivot serbe des Nuggets, face au Français Rudy Gobert (#27), des Minnesota Timberwolves, le 1er avril 2025 à Denver GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Une autre mégastar de la NBA a brillé mardi soir, à Denver, où Nikola Jokic a inscrit 61 points, son record personnel en 10 ans de carrière. Malheureusement insuffisant pour ses Nuggets qui se sont inclinés au bout de deux prolongations face à Minnesota, 140-139.

Si le match a été haletant, la fin fut un peu décevante dans la mesure où la gagne s'est jouée sur une action litigieuse -une faute peu évidente au moment d'un tir longue distance raté de Nickeil Alexander-Walker. Peu auparavant, l'auteur de cette faute, Russell Westbrook, avait en revanche manqué un panier facile qui aurait donné trois points d'avance à Denver.

Outre Alexander-Walker, les Wolves ont été portés par Anthony Edwards (34 pts) et Julius Randle (26 pts).

Cette victoire permet à Minnesota, 7e, de mettre la pression sur Memphis (6e), battu par Golden State (5e), dans une lutte pour les play-offs qui sent le souffre à l'Ouest. Denver reste 3e, mais sous la menace des Lakers (4e).

. Les Bucks stoppent leur mauvaise série

Giannis Antetokounmpo (#34) au shoot face à Nick Richards (#2) lors de la victoire des Bucks face aux Phoenix Suns, le 1er avril 2025 à Milwaukee GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Grâce à 37 points et 11 passes de Giannis Antetokounmpo, les Bucks ont mis fin à une série de quatre défaites en dominant les Phoenix Suns 133 à 123, et reprennent un peu d'air à la 6e place à l'Est. Avec cette quatrième défaite de rang, malgré les 39 points de Devin Booker, les Suns glissent au contraire dangereusement à la 11e position de la conférence Ouest (35-41).

A Atlanta, Zaccharie Risacher n'a lui pas surfé sur sa nouvelle désignation comme rookie du mois en s'inclinant face à Portland 127-113. Le Français a passé 25 minutes sur le parquet mais inscrit seulement 9 points (3 rbds, 2 passes).

Cette défaite des Hawks, 8e à l'Est, fait le bonheur des Indiana Pacers (4e), désormais assurés de disputer les play-offs.