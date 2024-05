NBA: Dallas qualifié, Orlando toujours en vie

Dallas a complété le tableau des qualifiés en demi-finale de la Conférence Ouest des play-offs NBA grâce à sa victoire 114-101 face aux Clippers de Los Angeles vendredi, durant une soirée où Orlando s'est offert un match 7 contre Cleveland.

Vainqueurs 103-96, le Magic se rendra à Cleveland dimanche pour une rencontre décisive, synonyme de qualification en demie contre Boston. De son côté, Dallas rejoint Oklahoma au second tour.

Irving et les Mavericks avancent

A Dallas, les 30 et 28 points de Kyrie Irving et Luka Doncic (7 rebonds, 13 passes) ont permis aux Mavericks de remporter leur série 4-2 devant les Clippers de James Harden (16 pts, 13 passes) et Paul George (18 pts), privés de Kawhi Leonard, blessé.

De quoi prendre une petite revanche puisque Dallas avait été éliminé à deux reprises au premier tour en 2020 et 2021 par cette même équipe de Los Angeles.

En demie, la franchise de Floride affrontera Oklahoma, pour un match dans le match entre la star slovène Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander, tous deux prétendants au titre de MVP de la saison.

"Nous sommes restés unis", a justement déclaré Doncic au terme de ce match 6, durant lequel les Mavericks ont mené de 13 points dans le deuxième quart-temps avant de laisser les Clippers revenir à 52-52 à la pause.

Un frisson de courte durée puisque Dallas a ensuite repris l'avantage définitivement, grâce notamment à Kyrie Irving, excellent en seconde période.

Irving a notamment réussi un tir primé en déséquilibre, après avoir subi une faute, ou encore inscrit un lancer-franc qui a permis aux siens de creuser un écart de 24 points.

"Il est incroyable", a simplement dit Doncic à propos de son coéquipier.

- Match 7 pour Orlando et Cleveland -

Les 50 points de Donovan Mitchell n'auront eux pas suffi aux Cavaliers pour décrocher leur qualification au match 6 contre Orlando, qui s'est finalement imposé 103-96 vendredi.

Paolo Banchero et Jalen Suggs, décisifs pour Orlando contre Cleveland vendredi GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Paolo Banchero a inscrit 10 de ses 27 points dans le dernier quart temps, avec en prime un panier à trois points qui a permis au Magic de prendre l'avantage à moins de 4 minutes du terme.

On peut ajouter à cela les 26 points de Franz Wagner ou encore les 22 de Jalen Suggs (dont 6 tirs primés) qui ont fait face aux 50 points de Mitchell, pourtant visiblement gêné par une blessure au genou.

L'Américain a d'ailleurs inscrit tous les points de son équipe (18) dans le dernier quart temps.

"Mitchell a fait un super match, mais nous nous sommes accrochés", a déclaré Wagner, qui disputera donc un match décisif dimanche, à Cleveland.

Il ne reste à connaître que le vainqueur de cette série à l'Est, qui affrontera au prochain tour Boston, pour compléter le tableau des demi-finales de play-offs.