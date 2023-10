NBA: débuts en fanfare de Tatum, triple-double pour Doncic

Luka Doncic et Jason Tatum se sont déjà illustrés mercredi en NBA, en ouverture de leur saison: le premier a réussi un triple-double avec Dallas, vainqueur à San Antonio (126-119), le second a réussi un double-double avec Boston devant les New York Knicks (108-104).

Le métronome slovène a inscrit 33 points, pris 14 rebonds et délivré 10 passes décisives avec les Mavericks, une performance presque passée inaperçue au cours d'un match dont la vedette se nommait Victor Wembanyama, le jeune prodige français qui effectuait ses débuts en NBA et a dû se contenter de 15 points.

Dans la Conférence Est, Tatum s'est distingué avec les Celtics en inscrivant 34 points et en prenant 11 rebonds.

Au cours de cette partie, l'intérieur letton Kristaps Porzingis a inscrit contre l'une de ses anciennes équipes 30 points, le meilleur total pour le premier match d'un joueur avec les Celtics.

Mais le total de Tatum n'est pas le meilleur du jour: Cam Thomas a en effet 36 points pour les Brooklyn Nets, qui n'ont pas suffi aux Nets, battus d'un souffle à domicile par les Cleveland Cavaliers 114 à 113.

Donovan Mitchell a concrétisé un tir primé à 12,1 secondes de la fin pour permettre à Cleveland de s'imposer. Mitchell et Max Strus ont chacun marqué 27 points pour permettre aux Cavaliers de l'emporter.

Guidés par le tandem Harrison Barnes - Domantas Sabonis, auteurs respectivement de 33 et 22 points, les Sacramento Kings ont eux aussi remporté leur premier rendez-vous de la saison face au Utah Jazz (130-114).