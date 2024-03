NBA: Denver bat Miami et reprend la tête à l'Ouest

Denver, champion NBA en titre, a battu Miami mercredi pour prendre la tête de la conférence Ouest de NBA, qui a vu Dallas dominer Golden State grâce à Doncic, sorti néanmoins blessé, et DeRozan marquer 46 points.

. Denver repasse en tête

Si à l'Est les Boston Celtics, meilleure équipe de la saison, dominent outrageusement, la conférence Ouest est plus disputée. Grâce à sa victoire contre Miami (100-88), Denver est à nouveau en tête, avec un succès de plus que le Thunder d'Oklahoma City et que les Timberwolves de Minnesota.

Dans l'affiche qui était la finale NBA la saison dernière, les Nuggets ont été portés par Michael Porter Jr., auteur de 25 points. La défense du Heat s'est concentré sur la star des Nuggets Nikola Jokic, contenu à seulement 12 points, mais cela a offert plus d'espaces à Porter Jr. Jokic a tout de même réalisé 14 rebonds et offert six passes.

Grâce à une série de quatre victoires d'affilée, Denver retrouve la tête pour la première fois depuis novembre. En revanche, le Heat vient d'enchaîner quatre revers et n'est que 8e à l'Est.

. Doncic sort blessé

Luka Doncic a marqué 21 points et Kyrie Irving 23 pour guider les Dallas Mavericks à une victoire 109-99 contre les Golden State Warriors, qui étaient privés de Stephen Curry et Draymond Green, blessés.

La seule ombre au tableau pour Dallas a été la sortie de Doncic au milieu du quatrième quart-temps, à cause d'une douleur musculaire à la cuisse gauche. Doncic n'est pas revenu et n'a pas pu poursuivre sa série de triple double, stoppée à sept d'affilée après la victoire contre Chicago lundi.

. Les Lakers impuissants

Les Sacramento Kings ont dominé les Los Angeles Lakers en s'imposant 120-107. Austin Reaves a réussi sept tirs à trois points pour les Lakers pour terminer avec un total de 28 points, mais les Angelinos n'ont pas réussi à endiguer le flot offensif des Kings, dont les cinq titulaires ont marqué au minimum 14 points.

. 46 points et le buzzer pour DeRozan

À Indianapolis, DeMar DeRozan a inscrit 46 points pour offrir aux Chicago Bulls la victoire contre les Indiana Pacers (132-129) après prolongation. DeRozan a égalisé à 117-117 au buzzer en toute fin de match pour garder les Bulls en vie. Puis en prolongation, c'est encore lui qui a mené les siens avec neuf autres points.