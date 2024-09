NBA: Derrick Rose, plus jeune MVP de la ligue américaine, annonce sa retraite

Le joueur de basket-ball américain Derrick Rose, plus jeune MVP de la NBA, a annoncé prendre sa retraite après 16 saisons passés sur les parquets, dans un communiqué et sur les réseaux sociaux jeudi.

"Le prochain chapitre est destiné à poursuivre mes rêves ainsi qu'à partager ma réussite", a indiqué au magazine sportif américain The Athletic le meneur de jeu de 35 ans.

Elu MVP en 2011 à seulement 22 ans, Derrick Rose reste ainsi le plus jeune joueur à avoir décroché cette distinction au sein de la ligue américaine de basket-ball.

Après seize saisons passées entre autres aux Chicago Bulls, aux New York Knicks et aux Cleveland Cavaliers, Rose tire sa révérence souhaitant "montrer au monde" l'homme qu'il est "au-delà du monde du basket-ball".

"Que ce soit en bien ou en mal, tout le monde a dans sa vie, une certaine histoire (...) Même si je le pouvais, je ne changerais rien à la mienne, car c'est elle qui m'a permis de trouver la vraie joie", a-t-il ajouté dans le communiqué.

Sur son compte Instagram, Derrick Rose a publié une photo sur lequel il apparaît devant un plateau d'échecs tenant un journal, où est écrit un message destiné au basket-ball.

"Merci, mon premier amour, tu as cru en moi, à travers les hauts et les bas (...) quand tout semblait incertain (...) Tu as fait en sorte que chaque matin et chaque nuit que nous avons passés ensemble valent chaque goutte de sueur (...) Tu m'as montré que la passion est quelque chose qu'il faut chérir, en veillant à ce que je m'investisse à fond dans chaque dribble, chaque tir, chaque match", peut-on lire.

Ce meneur élégant a vu sa carrière perturbée par de multiples blessures, notamment aux genoux. En 2012, "D-Rose", alors sous le maillot des Bulls, s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou, alors que son équipe avait de sérieuses options pour remporter le titre NBA. Il avait par ailleurs dû renoncer à participer aux Jeux olympiques de Londres, la même année.

Il affiche une moyenne de 17,4 points et 5,2 passes décisives en 723 matches joués.