NBA: dimanche de gala pour Jokic, LeBron, Tatum et Curry

Nikola Jokic, LeBron James, Jayson Tatum, Stephen Curry...: plusieurs stars de la NBA ont brillé sur les parquets dimanche, tel le dernier nommé, qui a permis aux Golden State Warriors de faire mordre la poussière au Thunder d'Oklahoma City (127-116) dans le choc du jour à l'Ouest.

Curry fait voir 36 chandelles à OKC

On les prenait pour des anciens combattants mais les Warriors ont réussi un début de saison étincelant, à l'image de leur 8e victoire en 10 matches, sur le parquet d'OKC.

Ce succès permet à la franchise californienne aux quatre couronnes entre 2015 et 2022 de prendre la première place à leur hôte. Il doit évidemment beaucoup à leur meneur Steph Curry, 36 ans et auteur de... 36 points, dont un 7/13 à longue distance, le tout agrémenté de sept passes décisives et cinq rebonds.

Golden States a démarré en mode diesel, encaissant un 33-26 dans le premier quart, avant de se ressaisir dès le deuxième, enlevé haut la main 39-25, ce qui leur a permis de virer en tête à la pause (65-58) et de résister ensuite aux assauts de Shai Gilgeous-Alexander (24 pts).

Rien de dramatique pour le Thunder, qui est également à 8-2, tout comme Phoenix, surpris à domicile par Sacramento (118-127 a.p.).

Mais une mauvaise nouvelle est venue assombrir la fin de soirée d'OKC: sorti rapidement après une mauvaise chute, Chet Holmgren a passé des examens qui ont révélé une fracture à la hanche, et le pivot sera absent de deux à trois mois, selon sa franchise, citée par des médias américains.

"Je suis triste de ne pas pouvoir aider mes coéquipiers et jouer pour nos fans pour un moment", a écrit sur X, depuis son lit d'hôpital, le joueur de 22 ans.

Tatum sur son 31

Jayson Tatum au dunk lors de la victoire des Boston Celtics sur le parquet des Milwaukee Bucks, le 10 novembre 2024 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Un double-double délicieux (31 points et 12 rebonds) de Jayson Tatum et les Celtics continuent de s'accrocher au train d'enfer de Cleveland (11-0), à la faveur de leur 9e succès, contre Milwaukee (113-107).

Autre star de la NBA, Giannis Antetokounmpo a aussi répondu présent pour les Bucks avec 43 points marqués et 13 rebonds, mais la mauvaise série se poursuit pour Milwaukee, englué en fond de classement avec huit défaites.

Car l'effectif des C's est déjà bien huilé, comme en atteste la prestation de Payton Pritchard (18 pts) en sortie de banc, conjuguée à celles de Derrick White, Jaylen Brown et Jrue Holiday, auteur de 15 points face à son ancienne équipe.

"C'est une œuvre collective", a d'ailleurs relevé Holiday. "Nous avons été balayés l'an dernier à deux reprises (à Milwaukee) alors décrocher ce succès ici, avec ma famille dans les tribunes, c'est génial", a-t-il ajouté.

37-18-15, triple-double de mammouth pour Jokic

À Denver, c'est Michael Porter Jr qui a offert la victoire aux Nuggets à 6 secondes du buzzer, face aux Dallas Mavericks (122-120). Mais le triple MVP Nikola Jokic a encore fait des siennes, réussissant un triple-double stratosphérique avec 37 points, 18 rebonds et 15 passes décisives!

Le Serbe Nikola Jokic (#15) lors de la victoire à domicile des Denver Nuggets face aux Dallas Mavericks, le 10 novembre 2024 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"C'est pas genre petit triple-double... Je veux dire, 37, 18, 15, c'est carrément dingue", a réagi, capuche sur la tête, Porter Jr, ébahi.

Ce fut nécessaire pour contrecarrer les plans de Kyrie Irving, qui avait réglé la mire (43 points, son record cette saison).

Avec cette septième victoire, les champions 2023 sont à l'affut derrière le trio de tête à l'Ouest, tandis que les Mavs de Luka Doncic (24 pts dimanche) gardent tout juste le visage hors de l'eau (5-5).

LeBron James, les 39 ans rugissants

Triple-double vous avez dit triple-double? Pas de problème pour "King James", qui s'approche sûrement mais joyeusement des 40 ans (le 30 décembre).

LeBron James (C) face à Ochai Agbaji (D) lors de la victoire des LA Lakers sur les Toronto Raptors, le 10 novembre 2024 à Los Angeles GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

LeBron a non seulement marqué 19 points et pris 10 rebonds, mais il a aussi battu son record de passes décisives cette saison, 16 en l'occurrence, lors de la victoire des Lakers à Toronto (123-103).

LA est 6e à l'Ouest (6 v., 4 d.) et laisse Toronto plus que jamais dernier à l'Est (2-9).

La 2e (seulement) des Sixers

Auteurs d'un début de saison cataclysmique, les Sixers ont pris un peu d'air frais en dominant Charlotte 107-105 après prolongation, grâce notamment à une "vieille" connaissance de LeBron James, le Français Gueschon Yabusele, auteur de 20 points (et 8 rebonds) en 31 minutes sur le parquet.

"Phila" est encore loin du compte (2 v., 7 d.) mais s'apprête à récupérer Joel Embiid après ses trois matches de suspension pour avoir "bousculé" un journaliste.