NBA: Doncic, LeBron, un nouveau pivot, les défis des décevants Lakers

Les Los Angeles Lakers doivent trouver un nouveau pivot, mieux s'adapter à Luka Doncic tout en restant attentifs au futur de LeBron James, après une décevante élimination au premier tour des play-offs mercredi.

. Des play-offs décevants

Après avoir suscité l'espoir de ses fans et des observateurs avec la troisième place à l'Ouest en fin de saison régulière, les Lakers ont été sortis 4-1 par Minnesota dès le premier tour des play-offs, comme l'an passé (par Denver), en montrant rapidement leurs limites, comme mercredi à domicile (défaite 103 à 96).

"On a perdu trop de balles, laissé trop de rebonds offensifs. Mais vu nos difficultés à marquer en début de série, il a fallu trouver un compromis. Vous pouvez dire +faites jouer un pivot+. Mais on ne parvenait pas à marquer avec", a commenté l'entraîneur JJ Redick, critiqué pour avoir laissé sur le banc mercredi son unique pivot Jaxson Hayes.

"On a su se mettre en position de rester dans la partie à trois reprises dans le 4e quart-temps, sans y arriver. Encore une fois, notre attaque a été défaillante, on a manqué des tirs à trois points ouverts, des tirs près du panier, alors qu'on s'était procuré de bonnes positions".

Les Lakers ont manqué "de protection de cercle face à Minnesota qui n'était pourtant pas très efficace au cercle cette saison (13e sur 30 en NBA en fréquence au cercle)", explique à l'AFP l'analyste Azad Rosay, qui contribue notamment au Dreamcast Show sur YouTube.

Minnesota a aussi beaucoup joué "en isolation" (pour que le porteur de balle soit en un contre un face au défenseur) afin "d'isoler des joueurs qui peuvent être ciblés défensivement comme Luka Doncic et Austin Reaves", profitant de l'absence derrière eux "de protection de cercle".

. Trouver un pivot

Après la perte d'Anthony Davis en février, envoyé à Dallas contre Luka Doncic, les Lakers ont perdu l'un des tous meilleurs intérieurs des dix dernières années en NBA, sans réussir à trouver un autre "grand" dans l'urgence.

Rudy Gobert (C) prend un rebond sous les yeux notamment du Slovène Luka Doncic (D), lors de la victoire des Minnesota Timberwolves face aux LA Lakers, le 30 avril 2025 à Los Angeles GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Cela s'est vu notamment mercredi lorsque les or et pourpre ont été concassés sous le cercle par le pivot français Rudy Gobert (27 points et 24 rebonds).

"Quand vous faites un énorme échange à la fermeture du marché des transferts, aménager votre effectif revient à essayer de construire un avion dans les airs", a imagé jeudi le manager général des Lakers Rob Pelinka.

"A l'intersaison, notre objectif principal va être d'ajouter de la taille à notre secteur intérieur, notamment au poste de pivot. On a beaucoup de travail, l'effectif sera différent (la saison prochaine) c'est certain".

. S'adapter à Doncic

S'il a réussi de grandes performances depuis son arrivée en février, le magicien slovène Luka Doncic, finaliste l'an passé avec Dallas, a demandé à ses nouveaux coéquipiers un temps d'adaptation, jugé trop court a posteriori.

Luka Doncic, la star slovène des Los Angeles Lakers, lors du dernier match de play-off contre les Minnesota Timberwolves, le 30 avril 2025 à Los Angeles GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"Ces choses demandent du temps, a estimé Redick. L'alchimie entre Doncic et Irving à Dallas avait mis du temps à venir. Nous avons trouvé une certaine alchimie entre LeBron et Luka, mais cela aurait pu être mieux encore, notamment lors du 4e quart-temps des matchs de play-offs".

Pour le "King" LeBron James, "à chaque fois qu'une équipe fait un transfert important en cours de saison c'est un défi pour tout le monde".

"Toute la dynamique a changé. Certains matchs n'ont pas été jolis mais nous avons réussi à nous adapter, même si je pense que nous avons manqué de temps".

L'apport de joueurs "grands" devrait aider selon Azad Rosay pour "avoir des menaces verticales qui fonctionnent très bien avec Doncic", excellent passeur pour les "alley-oop".

. L'avenir du "King"

Combien d'années allez vous jouer encore? "Je n'ai pas la réponse à cette question", a répondu mercredi LeBron James, qui a achevé à 40 ans sa 22e saison en NBA en restant évasif sur son avenir.

LeBron James avait signé en juillet dernier un nouveau contrat de deux ans estimé à 100 millions de dollars avec les Los Angeles Lakers, la deuxième année ($52M) restant à sa discrétion.

"Je vais me poser avec ma femme, ma famille, avoir aussi une conversation avec moi-même sur le temps que je veux continuer à jouer. On verra", a-t-il ajouté.

Jeudi, Rob Pelinka a inclus LeBron James dans ses plans, et souhaite construire autour d'un trio avec Doncic et Reaves: "On va faire en sorte qu'ils soient entourés avec les bons éléments, pour permettre à ce groupe de gagner un titre".

LeBron James pourrait signer un autre contrat, moins rémunérateur que son option actuelle, afin de permettre aux Lakers d'avoir plus de marge de manoeuvre pour attirer de nouveaux joueurs.