NBA: Doncic superstar, les Lakers chutent à nouveau

Les Lakers ont encore chuté lundi, battus par les Celtics 126-115 dans un choc de Noël entre deux franchises historiques de NBA, où Luka Doncic a fait le spectacle contre Phoenix.

. Doncic dans l'Histoire

Luka Doncic a propulsé les Mavericks vers la victoire en inscrivant à lui seul 50 points contre Phoenix (128-114). Mais sa performance lui a surtout permis de dépasser lundi les 10.000 points dans sa carrière, à 24 ans. Il est le septième joueur le plus rapide (358 matches) à atteindre ce chiffre. Face au public hostile des Suns, le Slovène s'est amusé en déclarant "quand vous réussissez un tir, tout le gymnase est silencieux. C'est la meilleure sensation au monde", lui qui a par ailleurs enregistré 6 rebonds et 15 passes. Il est aussi le quatrième joueur à marquer 50 points ou plus le jour de Noël. Un beau cadeau pour les supporters de Dallas.

. Les Lakers chutent encore

LeBron James, au sol après un contact avec Jaylen Brown lors de la rencontre entre les Lakers et Boston lundi en NBA GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Malgré les 40 points d'Anthony Davis, les Lakers de LeBron James (16 points, 9 rebonds, 8 passes) ont de nouveau chuté en saison régulière contre Boston (126-115), eux qui restaient sur une victoire contre Oklahoma après avoir enchaîné quatre revers consécutifs. Kristaps Porzingis a inscrit 28 points (11 rebonds), tandis que Jayson Tatum a marqué 25 points pour les Celtics. Ce match entre les deux franchises qui partagent le record du plus grand nombre de titres NBA (17) a donc tourné à l'avantage de Boston, en tête de la Conférence Est. Lebron James, qui restait sur une grosse performance contre le Thunder, a été moins en vue. Il a même fait peur à ses coéquipiers lors d'un choc avec Jaylen Brown, après lequel les deux joueurs se sont retrouvés au sol. James se tenant le genou et Brown le dos. Finalement, chacun a pu revenir sur le parquet.

. Les Knicks dominent les Bucks

Cette journée de Noël en NBA a débuté par la victoire de New York 129-122 face aux Bucks de Milwaukee au Madison Square Garden. Aux 32 points, chacun, inscrits par la star grecque Giannis Antetokounmpo (13 rebonds) et Damian Lillard (8 passes), les Knicks ont répondu avec quatre joueurs à 20 points ou plus : Jalen Brunson (38), Julius Randle (24), RJ Barrett (21) et Immanuel Quickley (20). Milwaukee chute après sept victoires consécutives.

. Le champion bat Golden State

Nikola Jokic (Denver), lors de la rencontre contre Golden State lundi en NBA, à Denver GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

A Denver, Jamal Murray s'est offert 28 points et Nikola Jokic a réalisé un sans-faute sur la ligne des lancers francs (18/18) pour permettre aux Nuggets d'enchaîner une cinquième victoire (120-114), contre Golden State. Jokic termine la rencontre avec 26 points, 14 rebonds et huit passes. Les Warriors restaient eux sur cinq succès, mais la superstar Stephen Curry (18 points) a manqué d'adresse avec sept tirs réussis sur 21. Les 22 points d'Andrew Wiggins n'auront pas non plus suffi à Golden State. Leur entraîneur, Steve Kerr, a fustigé l'arbitrage, après 14 lancers francs tirés par Jokic après la pause: "Si j'étais un supporter, je n'aurais pas voulu regarder la deuxième période, c'était dégueulasse", a-t-il dit.

. Sans Embiid, les 76ers perdent à Miami

Privés de Joel Embiid, MVP de la dernière saison, les 76ers, troisièmes à l'Est, se sont inclinés 119-113 sur le parquet du Heat. Du côté de Miami, Jaime Jaquez Jr. s'est distingué avec 31 points inscrits (10 rebonds) tandis que Bam Adebayo (26 points, 15 rebonds, 5 passes) et Tyler Herro (22 pts, 6 rebonds, 5 passes), ont aussi construit le 18e succès du Heat cette saison.