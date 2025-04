NBA: Edwards et les Wolves n'abdiquent pas dans la course aux play-offs

Les Minnesota Timberwolves d'Anthony Edwards (44 points) ont remporté un succès vital dans la course aux play-offs de NBA sur le parquet de Memphis, un rival direct, 141 à 125, jeudi, à trois jours de la fin de la saison régulière.

. Quart-temps de feu pour les Wolves

Rudy Gobert (13 pts, 8 rbds, 4 passes) et ses équipiers ont appuyé sur l'accélérateur dans le troisième quart-temps, lors duquel ils ont inscrit 52 points -un record pour leur franchise-, soit plus du double de leur adversaire (25 points seulement)!

Outre Edwards, Julius Randle (31 pts, 10 rbds, 5 passes) et Naz Reid, en sortie de banc, ont également brillé offensivement sur le parquet des Grizzlies, où Ja Morant et Desmond Bane n'ont pas démérité pour autant avec respectivement 36 et 28 points marqués.

Cette 47e victoire de la saison est particulièrement précieuse pour Minnesota puisqu'elle permet à la franchise de revenir à hauteur de Memphis mais aussi de Golden State à la 6e place de la Conférence Ouest, la dernière directement qualificative pour les play-offs.

Avec une victoire de plus à peine, les Los Angeles Clippers (5e) et les Denver Nuggets (4e) ne sont pas non plus à l'abri d'un passage par les barrages... Chaud devant!

"Il nous reste encore deux matches difficiles, demain (vendredi) et dimanche, on ne sait pas ce qui nous attend, on doit juste faire le job", a commenté Anthony Edwards, dont les Wolves auront tout de même l'avantage de finir contre les Brooklyn Nets et l'Utah Jazz, deux franchises dont la saison est terminée.

L'affaire s'annonce plus rude pour les Grizzlies, qui iront défier les Nuggets de Nikola Jokic vendredi à Denver avant de recevoir dimanche les Dallas Mavericks, assurés d'une place en barrage (play-in).

. Risacher, rookie record

Le rookie français Zaccharie Risacher lors d'un match des Hawks contre l'Utah Jazz, le 6 avril 2025 à Atlanta GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

Désigné pour la deuxième fois "rookie du mois" en mars, Zaccharie Risacher s'est encore distingué avec Atlanta ce jeudi: le Français a en effet inscrit 38 points, son record personnel, lors de la victoire des Hawks à Brooklyn 133-109.

L'ailier, qui vient de fêter ses 20 ans, a même réussi une performance inédite puisque c'est le premier rookie à inscrire à plusieurs reprises 35 points ou plus lors de sa première saison.

Cette victoire ne change en revanche pas grand-chose au sort d'Atlanta, 8e à l'Est (38 v., 42 d.) et qui devra passer par les barrages.

. Les Pacers assurés du Top 4

Tyrese Haliburton (G), des Indiana Pacers, au shoot lors d'un match de saison régulière contre les Cavaliers, le 10 avril 2025 à Cleveland GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

En dominant les Cleveland Cavaliers, déjà assurés de la première place à l'Est, les Indiana Pacers de Tyrese Haliburton, en double-double (23 pts, 10 passes), ont remporté leur quatrième victoire de rang. Ils sont désormais certains de terminer parmi les quatre premiers de cette conférence Est.