NBA: Embiid dans le rythme, Wembanyama en vain

Après trois matches d'absence, Joel Embiid a été impérial avec Philadelphie lundi pour le Martin Luther King Day de la NBA, qui a vu Victor Wembanyama se déchaîner en vain pour les Spurs.

. Retour en fanfare pour Embiid

Après avoir manqué trois matches (torsion du genou gauche), le pivot camerounais Joel Embiid a marqué 41 points (10 rebonds) pour son retour et aidé Philadelphie à étouffer les Houston Rockets (124-115). Le MVP 2023 a ainsi signé un 16e match consécutif à plus de 30 points et 10 rebonds, de quoi faire aussi bien que la légende Kareem Abdul-Jabbar. Titulaire, le capitaine de l'équipe de France Nicolas Batum a compilé 5 points, 5 rebonds et 3 passes. Killian Hayes, (4 points, 6 passes) est lui sorti vainqueur avec Detroit d'un duel de jeunes Français face aux Washington Wizards (129-117) de Bilal Coulibaly (2 points, 4 rebonds).

. LeBron ou AD meilleur acteur?

Alors que la cérémonie des Emmy Awards se déroulait de l'autre côté de la rue, les Los Angeles Lakers ont pu compter sur leurs premiers rôles habituels LeBron James (25 points) et Anthony Davis (27 points, 15 rebonds) pour venir à bout du coriace Thunder d'Oklahoma City (112-105), 2e à l'ouest. Dans leur Crypto.com Arena, les deux stars ont combiné -passe aveugle de James, dunk de Davis- pour éteindre le retour d'OKC dans la dernière minute. Avec leur 3e succès seulement sur les 9 derniers matches, les Lakers s'évitent une mauvaise série et retrouvent une place virtuelle en "play-in" (10es de la conférence Ouest).

Victor Wembanyama au dunk lors de la défaite des Spurs face aux Hawks, le 15 janvier 2024 à Atlanta. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

. Atlanta résiste à la charge de Wembanyama

Catastrophiques en début de rencontre, les San Antonio Spurs ont profité du réveil spectaculaire de Victor Wembanyama pour enclencher un retour finalement insuffisant face aux Atlanta Hawks (109-99). Menés 69 à 34 à la pause, les Texans ont repris sans plusieurs de leurs titulaires, dont le géant français, punis par Gregg Popovich. A son retour sur les parquets, "Wemby" s'est déchaîné et a marqué l'ensemble de ses 26 points (13 rebonds), dont un festival de dunks lors du 4e quart-temps. "Le message a été fort, +Pop+ a dit que nous étions embarrassants, que c'était notre pire mi-temps (...) Ce soir les remplaçants nous ont montré comment on aurait dû jouer", a salué Wembanyama. Le Français a confirmé à l'issue du match sa participation au "Skills Challenge" du All-Star week-end dans un mois, loin des tourments de sa franchise (7 victoires - 32 défaites).

. Un duo à 83 points à Dallas

Habitué à former un duo monstrueux avec le Slovène Luka Doncic, absent (cheville), Kyrie Irving a trouvé un nouveau complice perforeur de défenses en Tim Hardaway Jr. Irving (42 points) et son acolyte (41 points) ont permis à Dallas de déborder la Nouvelle-Orléans dans le dernier quart-temps (remporté 33 à 21) pour un succès 125 à 120 face à Zion Williamson (30 points) et ses partenaires.

. Green revient, les Warriors dans le rouge

Draymond Green et Stephen Curry lors de la défaite des Warriors face aux Grizzlies, le 15 janvier 2024 à Memphis. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Au coeur d'une saison noire, les Golden State Warriors ont subi un nouvel affront avec une défaite contre l'équipe B de Memphis (116-107), l'une des équipes avec le pire bilan NBA, privée de quasiment tous ses titulaires habituels (Ja Morant, Marcus Smart, Desmond Bane). Les champions 2022, avec Stephen Curry (26 points) et Klay Thompson (9 points), ont coulé face à Vince Williams Jr (24 points) et au rookie âgé de 19 ans GG Jackson, auteur de 23 points en sortie de banc. Après avoir manqué 16 rencontres, l'intérieur Draymond Green a fait son retour, lui qui avait été suspendu mi-décembre pour avoir frappé un adversaire. Les Warriors, défaites lors de 4 de leurs 5 derniers matches, sont en grande difficulté, seulement 12es à l'ouest (18 victoires - 22 défaites)