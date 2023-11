NBA: Embiid dompte Boston, Wembanyama et les Spurs fessés à New York

Joel Embiid lors de la rencontre entre les 76ers et les Celtics de Boston, le 8 novembre 2023 à Philadelphie.

Dans le choc du jour, Joel Embiid et ses 76ers de Philadelphie ont dominé Boston (106-103) mercredi, dans une journée de NBA marquée aussi par la nouvelle lourde défaite des Spurs de Victor Wembanyama à New York (126-105).

L'affiche: Embiid dompte Boston

Inarrêtables, les Philadelphia 76ers ont enchaîné un sixième succès consécutif dans le choc de la conférence Est face à Boston 106 à 103. Comme depuis le début de saison, ils ont pu compter sur le MVP 2023 Joel Embiid (27 points, 10 rebonds) et sur leur jeune meneur Tyrese Maxey (25 points, 9 passes).

Les 76ers n'ont plus perdu depuis une défaite d'un point en ouverture de la saison face à Milwaukee (118-117) et prennent ainsi la tête de leur conférence devant les Bucks et Boston (5 victoires - 2 défaites).

Nikola Jokic shoote pendant la rencontre entre ses Nuggets et les Golden State Warriors, le 8 novembre 2023 à Denver. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Dans l'autre affiche du jour, le tenant du titre Denver a eu raison des Golden State Warriors (108-105) et reste en tête de la conférence Ouest (7 victoires - 1 défaite), grâce notamment aux 35 points de Nikola Jokic.

La décla: Antetokounmpo "se moque"

"Après son dunk, Giannis (Antetokounmpo) se tourne vers son adversaire et se moque, une faute technique a été sifflée pour non sportivité", a sobrement indiqué le juge arbitre Rodney Mott, interrogé sur l'expulsion d'Antetokounmpo pour une deuxième faute technique jugée très sévère, le Grec se contentant de toiser en le défiant du regard Isaiah Stewart.

"J'ai été surpris par la seconde faute technique (dans le 3e quart-temps) mais c'est à la ligue de décider", a commenté, prudent, Adrian Griffin, l'entraîneur des Bucks finalement victorieux 120 à 118 face à Detroit avec 34 points de Damian Lillard.

L'action: Edwards s'envole

Anthony Edwards monte au dunk lors du match entre les Minnesota Timberwolves et les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, le 8 novembre 2023 à Minneapolis. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Sur une contre-attaque dans le 4e quart-temps, l'arrière-meneur de Minnesota Anthony Edwards s'est envolé pour un spectaculaire dunk "windmill" (moulin à vent). Le bondissant Edwards (26 points), vainqueur contre la Nouvelle-Orléans (122-101) a aussi pu faire admirer sa détente sur un contre ahurissant face à Dyson Daniels.

La performance: SGA en forme

Sur les 14 matches NBA programmés mercredi, le Canadien Shai Gilgeous-Alkexander a été le plus prolifique avec 43 points pour mener Oklahoma City à la victoire face à Cleveland 128 à 120.

Gilgeous-Alexander n'a eu besoin que d'un seul panier à trois points pour atteindre ce total, grâce à une adresse dans l'ensemble redoutable (15 tirs sur 22).

Les Français: Wembanyama encore battu

Victor Wembanyama a subi une deuxième lourde défaite cette semaine, après Indiana lundi (152-111), en s'inclinant chez les New York Knicks 126 à 105. Le prodige français a été en difficulté la majeure partie du match, terminant tout de même à 14 points, 9 rebonds, 2 passes et 1 contre.

Rudy Gobert s'est montré à son avantage avec Minnesota apportant 17 points et 21 rebonds, son 30e match à plus de 20 rebonds. Il mène la NBA en moyenne de rebonds par match (13,6) depuis le début de saison.

Victor Wembanyama dunke pendant le match des Spurs face aux Knicks, le 8 novembre 2023 à New York. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Face à Gobert, Théo Maledon a marqué 9 points en 17 minutes avec la Nouvelle-Orléans.

Bilal Coulibaly s'est contenté d'une feuille de statistique discrète (6 points, 2 rebonds, 1 passe) mais a été le deuxième joueur de plus utilisé de Washington (29 minutes), sans être titulaire, un temps de jeu appréciable pour sa première saison à seulement 19 ans.

Kilian Hayes, toujours le meneur titulaire de Detroit, a marqué 14 points (5 rebonds, 4 passes), Ousmane Dieng 4 points avec Oklahoma City et Nicolas Batum 5 (4 rebonds) pour son deuxième match avec les 76ers.